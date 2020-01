La CUP acusa el Govern de bescanviar els pressupostos per l'estabilitat a l'Estat i a Barcelona

Segons Sirvent, hi ha hagut una "operació de propaganda política" amb els pressupostos sense donar informació contrastada. En aquest sentit, ha lamentat que al llarg del procés de negociació la CUP no ha hagi rebut la informació que requeria.Per a la diputada, no és cert dir que els pressupostos per al 2020 recuperen els nivells de despesa previs a la crisi perquè, segons ha dit, els comptes del 2018 ja els recuperava. A més, ha subratllat que les necessitats de despesa del 2010 no són les mateixes que les del 2020. "Dir que es reverteixen les retallades no respon a la realitat", ha conclòs.Pel que fa al fet que el govern espanyol s'hagi obert a modificar la sedició a la reforma del Codi Penal, la CUP ha considerat que es tracta d'un "intent de seguir criminalitzant aquells que van defensar l'exercici del dret a l'autodeterminació" i ha afegit que no és una fórmula per resoldre el conflicte ni per respectar el dret a l'autodeterminació.