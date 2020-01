El debat sobre el futur de la Sagrada Família començarà en les «pròximes setmanes»

La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha anunciat aquest dimarts que el govern municipal convocarà en les "pròximes setmanes" la comissió de treball per decidir el futur de la Sagrada Família amb la participació dels grups municipals, veïns i col·legis professionals.Sanz ha respost així un prec d'ERC instant l'executiu de comuns i el PSC a convocar la comissió en un termini de dos mesos.La tinent d'alcaldia ha assegurat que la comissió es convocarà "sense apriorismes", després que els veïns de la Sagrada Família fessin dues propostes sobre com dur a terme la transformació urbanística de l'entorn. Entre les propostes hi havia la creació d'espais verds, una escola i una residència.EL punt més conflictiu del futur del temple és la construcció de l'escalinata de la Glòria, que s'ubicaria al carrer Mallorca i suposaria l'expropiació de dues finques on hi viuen veïns.Els responsables de la basílica sempre han defensat seguir els plànols de Gaudí i Camps ha insistit que l’arquitecte va presentar el 1916 el projecte que ja preveia l’escalinata. Precisament, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès a tràmit un recurs presentat per la Plataforma d’Afectats per la Sagrada Família, que argumenta que l’escalinata no figura al projecte original de Gaudí. De fet, el Col·legi d’Arquitectes disposa d’un dictamen que ho desmenteix.

