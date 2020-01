El Delta i la costa ebrenca pateixen les hores més crítiques d'una tempesta acarnissada

Zona Portuària Sud. Els ports de les Cases d’Alcanar, l’Ampolla, l’Ametlla der Mar i Calafat pateixen forts ultrapassaments per sobre dels dics. Incidències elèctriques a les Cases d’Alcanar el temporal ha portat moltes restes d’arbres, algues, fulles i pedres. pic.twitter.com/Tl0p36pJ3e — Ports Generalitat (@portsgencat) January 21, 2020

La tempesta Glòria ja està causant estralls aquest dimarts en una aliança de condicions climàtiques adverses: neu (que dilluns va afectar sobretot el Port, la Terra Alta i zones de la Ribera d'Ebre i el massís del Montsià en menor mesura) i ara aigua, vent i un temporal marítim històric. Les dades avalen la força de la tempesta: onades de 10,2 metres d'alçada al davant del Cap de Tortosa que entren 3 quilòmetres delta endins, inundant basses i arrossars. L'Illa de Buda presa per l'aigua salada, la platja de la Bassa de l'Arena a Deltebre desapareguda, hectàrees de camps deltaïcs que hauran de ser rentats amb aigua dolça per poder seguir produint en properes campanyes.El mateix embat del mar salta dics dels ports ebrencs, a l'Ametlla de Mar, o a l'Ampolla, esborra línies de costa arreu, engoleix platges com la de l'Arenal o la Marquesa, fa saltar bona part de la platja dalt dels passeigs marítims com a Les Cases d'Alcanar, inunda el Trabucador, destrossa les passarel·les a Riumar, talla els accessos al front marítim...Hi ajuda el vent que s'ha començat a aixecar amb força: amb ratxes de fins a 95 quilòmetres per hora a Buda i que es combinen amb una pluja forta i insistent: fins a 122 litres per metre quadrat han caigut en aquest mateix espai entre dilluns i dimarts. Més forta encara està sent la precipitació a Horta de Sant Joan (204 litres acumulats en dos dies), Ulldecona (201,9), Mas de Barberans (197), Aldover (173,3), Alcanar (140,3), Tivissa (134,4) o els Alfacs (128,8).De resultes de tot plegat, destrosses com les que s'observen a les Cases d'Alcanar. La Policia Local d’Alcanar ha limitat el trànsit a algunes zones a causa del desplaçament de còdols, arbres i altres materials a la via pública. En concret, s'ha restringit el pas a veïns i vehicles autoritzats al carrer Lepanto, entre el carrer pescador i avinguda del Marjal. També al carrer Cases del Mar i el passeig marítim des del carrer Pescadors fins a Sòl de Riu, així com tots els seus accessos. També s'ha tallat el camí de Virol, -concretament el tram del barranc de les Forques-, Camí de les Cases i l'accés al port marítim.A l'Ametlla de Mar la Policia Local ha informat també del tall de diversos carrers pel temporal: la carretera del Port, Carrer Major, Avinguda 1 d'octubre entre altres.També s'han produït talls de llum (part de Deltebre i Sant Jaume d'Enveja-Els Muntells es troben sense), classes i activitats suspeses en diversos centres escolars, com a la Terra Alta, a Deltebre, a Ulldecona o a Santa Bàrbara. A l'Ampolla s'ha suspès tota activitat a la llar d'infants Marinada, a l'escola Mediterrània, a la biblioteca, al pavelló esportiu i al camp de futbol. El consell comarcal del Montsià ha informat de la modificació d'algunes rutes de transport escolar i adaptat per a aquest dimarts i també per a demà dimecres.I és que Glòria encara no ha marxat. És per això que s'estan emetent avisos des de la direcció general de Protecció Civil, que en les últimes hores alerten també de la possible baixada de barrancs i rieres La gran precipitació de les últimes hores i la prevista durant el vespre nit pot provocar el creixement dels barrancs que baixen del massís del Port. Per això l'Ajuntament de Tortosa demana evitar circular per les lleres i no estacionar a la vora de cap barranc, especialment de Jesús, Reguers i Vinallop.A Tortosa també treballen en diverses incidències a la via pública, filtracions i encreuaments semafòrics. El carrer Montcada està tallat temporalment per un despreniment interior en un immoble. Preventivament se n'han desallotjat dos famílies.Fins que no marxi el temporal no hi haurà una avaluació global dels danys, però pel que fa a la zona del Delta i la línia litoral s'augura un autèntic desastre natural.

