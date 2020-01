VÍDEOS Alerta pel creixement dels rius Besòs, Congost Tordera al seu pas per diverses comarques

El Congost baixa amb una gran força (aquí al pas per Granollers). Extremeu la prudència. #Gloria pic.twitter.com/XpBnfRVT04 — Protecció civil (@emergenciescat) January 21, 2020

VÍDEO Així baixa el riu Congost per Aiguafreda, a la zona de la Font d'en Pinós https://t.co/Q7Di7g7DKP #llevantada pic.twitter.com/ZXF94cClOF — NacióGranollers (@NacioGranollers) January 21, 2020









Precaució!!! Eviteu acostar-vos a la vora del riu Congost a #laGarriga. @aigua_cat informa que s'ha superat el nivell d'alerta. A les 14 h baixava amb una velocitat de 77 m3/s i estava a 177 cm pic.twitter.com/lp1u7ysEpv — Ajunt. la Garriga 🎗 (@ajlagarriga) January 21, 2020









⚠️MOLTA PRECAUCIÓ⚠️ COMUNICAT D'INCREMENT DE CABAL DEL RIU BESÒS

Es comunica que, segons informa l'ACA, s'ha superat el nivell d'alerta en el riu Tordera a les estacions del Congost (77m3/s) i Montornès del Vallès (35m3/s). #LesFranqueses @emergenciescat pic.twitter.com/SfNclr6Lf7 — Policia Franqueses (@plfranqueses) January 21, 2020











Atenció a Tagamanent, el riu Congost corre risc de desbordament al meandre del Leiro. pic.twitter.com/b0wviwof91 — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) January 21, 2020

Protecció Civil ha fet una crida a la prudència per la crescuda que estan experimentant els rius Besòs, la Tordera i Congost -i que en aquest últim cas està al límit de desbordar-se - al seu pas pel Vallès Oriental. L'Ajuntament de Granollers, per exemple, ha recomanat evitar l'accés a la llera del riu Congost, els guals i creuaments a nivell per l'increment de cabal al seu pas per la ciutat. El consistori destaca que el temporal ja ha deixat 71 litres per metre quadrat la ciutat fins aquest dimarts al migdia.Un altre punt destacat és a Tagamanent, on el Congost també baixa amb molta intensitat just al costat de la C-17. Segons El 9 Nou , l’Ajuntament ha demanat que es desallotgin les instal·lacions de l’empresa Leiro, a tocar del riu.

