18:04 Una dona resulta ferida per la caiguda d'un mur a Balaguer a causa del vent. El temporal Glòria provoca desenes d'incidències a Ponent i obliga als ajuntaments a prendre mesures

17:36 El conseller Buch demana igualment als ciutadans que "restringeixin la mobilitat", sobretot en zones no urbanes. Avisa que continuaran les precipitacions, i que "el litoral està tot afectat". Ha alertat especialment les comarques de Girona, però també "l'extrem sud del país"

17:32 Buch demana "molta precaució" a tothom que visqui "prop d'un riu". El conseller explica que "l'acumulació de moltes hores de pluja" fa que hi hagi risc de desbordaments

17:31 El conseller Buch recomana que no s'obrin les escoles demà dijous a les comarques de Girona. Buch ho està explicant en una compareixença en un dels ponts de l'Onyar, que està prop del límit de la seva capacitat

17:29 La Penya utilitzarà demà el Palau Blaugrana com a estadi local per culpa dels desperfectes provocats pel temporal. La coberta del Palau Olímpic ha sofert alguns desperfectes que impossibiliten que es jugui en plenes condicions

17:27 Així ha entrat l'escuma del mar carrers endins a Llançà per la #llevantada https://t.co/VnvdWbMB9Q pic.twitter.com/sscVLboZsh — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2020

17:26 El president de la Generalitat Quim Torra assegura que "caldrà actuar de manera urgent" davant les conseqüències del temporal al Delta de l'Ebre. Les onades han engolit bona part de la zona costanera, un fet insòlit des de feia moltíssim temps

17:13 VÍDEO La llevantada esborra les platges de l'Estartit i l'aigua del mar inunda baixos i carrers. La situació pot empitjorar en les pròximes horeshttps://t.co/72K0eOtg1C #llevantada pic.twitter.com/KMGvS5WMHU — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2020

16:40 Horta de Sant Joan, Ulldecona i Cassà de la Selva acumulen al voltant de 200 litres de precipitació des de diumenge

16:34 VÍDEO L'escuma del mar devora bona part de la zona costera de Llançà, amb onades que han entrat per dins del poble



Imatges cedides per Carles Pujol/Tramuntana TVhttps://t.co/aWxv1cnZUn #llevantada pic.twitter.com/iHOCyJ20dJ — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2020

16:04 FOTOS L'impacte del temporal al port de l'Ampolla, on les onades han passat per sobre del dic de contenció i de les embarcacions que hi havien

16:00 VÍDEOS ⛔️La Vall d'en Bas tanca l'accés a diversos passos del terme municipal

Amb la llevantada el riu #Gurn, a Sant Privat d'en Bas, ja baixava cap al #Fluvià a 17 m3/s i es desborda en alguns guals https://t.co/NFW2hR0z8Y #llevantada Informa @xavierborras_ pic.twitter.com/8KhVR1oR4v — NacióGarrotxa (@NacioGarrotxa) January 21, 2020

15:59 Les precipitacions es reactivaran aquesta tarda. A més, a partir del vespre, la novetat és que poden descarregar localment en forma de tempesta, especialment a l'entorn de Barcelona

15:50 Com està el trànsit? Última actualització oficial (15.30h):



Vies on són necessàries cadenes:



- BV-4031 Castellar de n'Hug

- GIV-5201 Viladrau

- GI-521 Riudaura

- GI-501 Agullana

- T-330 Arnes

- T-334 Horta de sant Joan

- C-153 Rupit i Pruit



Vies tallades per la neu:



- C-38 Molló



Vies tallades per inundacions:



- C-35 entre Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera

- C-260 Roses

- C-31 Ullà

- GI-643 Torroella de Montgrí

- TP-3311 està inundada en Santa Bàrbara en sentit sud, es fa pas alternatiu a la C-61 a Arenys de Munt

- C-32 hi ha 2 carrils tallats a Castelldefels en sentit sud

- C-17 al seu pas per Tagamanent



Vies tallades per caiguda d'arbres o talls a les vies:

- TV-3031 a Tivissa

- T-734 a Març

- C-1413a a Sentmenat

- T-202 a la Nou de Gaià per un pal elèctric -> pas alternatiu BV-5111 a Arenys de Munt

- BV-2005 a Torrelles de Llobregat



Via tallada per vent:

- BV-4024 al Coll de Pal

15:38 Protecció Civil demana màxima precaució a la zona del Vallés Oriental pel cabal dels rius Congost i Besòs, que baixen amb molta força

15:12 La circulació està interrompuda entre Roda i Sant Vicenç de Calders per un arbre que ha caigut a la zona de vies, afectant la línia R13. En canvi, el servei s'ha reprès entre les estacions de Llinars i Sant Celoni després de retirar un arbre que havia caigut a la catenària. També hi ha afectacions a l'R1i l'RG1: entre l'Hospitalet i Maçanet hi ha un tren per sentit i hora a causa del temporal marítim. Altres línies pateixen retards menors.

15:12 Renfe informa que continuen els retards d'entre 15 i 30 minuts a l'AVE per limitacions de velocitat derivades del temporal.

15:07 VÍDEO Els locals del passeig de Tossa de Mar es protegeixen de la llevantada amb murs de maons (📹@fotomontaner) https://t.co/vurafXg3mb #llevantada pic.twitter.com/NyERnq3rLI — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2020

15:06 VÍDEO Així ha quedat Tossa de Mar, inundada per escuma de mar (📹@fotomontaner) pel temporal https://t.co/vurafXg3mb #llevantada pic.twitter.com/8cORTlnYpP — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2020

15:06 VÍDEO Així han quedat els carrers de Tossa de Mar, inundada d'escuma de mar per la llevantada (📹@fotomontaner) https://t.co/vurafXg3mb #llevantada pic.twitter.com/ZtkhgoXiHv — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2020

14:26 El SEM ha atès 38 ferits, un d'ells greu, des l'inici del temporal Gloria. Els Bombers han rebut més de 3.200 avisos i el 122, més de 5.400 trucades.

14:18 ÚLTIMA HORA Desallotgen dues famílies per un despreniment en un immoble de Tortosa. Els serveis tècnics municipals descarten en principi que es pugui produir l'esfondrament.

13:31 Restablerta la normalitat a la línia del Vallès de FGC després de la caiguda d'un arbre entre Bellaterra i la UAB.

13:27 L'Ajuntament de Tarragona ha registrat una vintena d'incidències a la via pública per la borrasca Glòria. Els arbres caiguts i el despreniment d'objectes són els principals problemes, però no destaca cap gran afectació a la ciutat. Ho explica Alba Domingo.

13:24 VÍDEO i FOTOS El temporal marítim fa entrar l'aigua salada fins a tres quilòmetres terra endins al Delta de l'Ebre i engoleixen els camps d'arròs. Hi ha 3.000 hectàrees afectades. Informa Sofia Cabanes des de la zona.

12:47 Les hores més «crítiques» de la llevantada: les pluges inunden i porten els rius al límit. Les tempestes generalitzades i el vent agafen protagonisme en el clímax del temporal Gloria. Informen Sergi Ambudio i Pere Pratdesaba.

12:25 ÚLTIMA HORA Reoberta l'AP-7 entre Figueres i la Jonquera en sentit nord. A la zona de l'accident amb tres camions implicats, a l'altura de Figueres (entre les sortides 3 i 4), hi queda un carril restringit per la retirada de la incidència.

12:23 VÍDEO Així es fa notar el fort vent que bufa a Barcelona. Imatges enregistrades des de l'Observatori Fabra, al Tibidabo



🎥 @alfons_pc https://t.co/aWxv1cnZUn #llevantada #Gloria pic.twitter.com/f5D0CR63Nm — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2020

12:09 Tanquen els accessos al cementiri de Sabadell per la caiguda de diversos elements.

12:00 Aixequen la restricció d'ús obligatori de cadenes a la C-59 i la N-141-C, al Moianès. A hores d'ara, a la Catalunya central, l'únic punt per on no es pot circular, ja que s'ha tallat la carretera, és a la C-153, entre l'Esquirol i Rupit.

11:55 VÍDEOS Girona declara l'emergència pel risc de desbordament del riu Onyar. Es posa en marxa un dispositiu per informar de la situació als locals i habitatges de la zona. Informa Xavier Borràs.

11:50 VÍDEO El mar devora la platja de Barcelona. Imatges de Victor Rodrigo.

11:29 VÍDEOS i FOTOS Els paisatges inundats que està deixant la llevantada (📹@silviaragolta). A Tossa de Mar, el temporal ha engolit el passeig i ha inundat els carrers d'escuma del mar 👇 https://t.co/DwVl6O208B pic.twitter.com/Vcggmq3YEz — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2020

11:17 El 112 ha rebut ja 5.056 trucades per 3.752 incidències relacionades amb la #llevantada. Els avisos arriben majoritàriament des del Barcelonès, el Maresme i el Vallès Occidental.

11:14 El temporal deixa sense escola més de 100.000 alumnes a Catalunya. Majoritàriament són joves del Maresme i les comarques gironines. També n'hi ha a les Terres de l'Ebre, el Vallès Oriental i diverses localitats del Barcelonès.

11:02 VÍDEOS i FOTOS Alguns dels paisatges inundats que està deixant la llevantada.

11:02 Aquest és l'estat de la mar a Barcelona. Fortes ventades, més de la meitat de la sorra de la platja se l'ha menjat l'aigua. Les ambulàncies arriben a l'Hospital del Mar com poden; imatges de @VictorrRodrigo https://t.co/aWxv1cnZUn pic.twitter.com/o7KdnwuuOC — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2020

10:56 A Terrassa: L'ajuntament manté el Pla d'Emergència Activat, mentre el Comitè d'Emergència Municipal segueix reunit per seguir i avaluar el pas del temporal per la ciutat.

10:56 A petició de diversos grups parlamentaris, la mesa ha acordat ajornar el ple del Parlament fins demà a les 9h a causa de les circumstàncies meteorològiques i "la seva afectació sobre el territori".

10:55 Restablert totalment el subministrament elèctric a les comarques gironines. Aquest matí, un total de 220.000 famílies han quedat sense llum.

10:50 Com està el trànsit? Última actualització oficial (10.45h):



Vies on són necessàries cadenes:



- N-141c Moià

- GIV-5201 Viladrau

- GI-501 Agullana

- T-330 Arnes

- T-334 Horta de sant Joan



Vies tallades per la neu:



- C-153 Esquirol i Rupit

- C-38 Molló



Vies tallades per inundacions:



- C-31 Ullà

- C-260 Roses

- GI-643 Torroella de Montgrí

- GI-674 Caldes de Malavella

10:50 Una de les carreteres tallades és la C-153 entre l'Esquirol i Rupit, a Osona. Les màquines treballen per reobrir-la. 📹 @carmemolist https://t.co/aWxv1cnZUn #llevantada pic.twitter.com/ZfemP0zJBh — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2020