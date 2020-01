L'elèctrica municipal de Barcelona compleix un any lluny dels seus propis objectius

Un any després de sortir al mercat, la companya de subministrament elèctric municipal Barcelona Energia encara és lluny dels objectius marcats per l'Ajuntament. El consistori va anunciar que en una primera fase l'empresa podria abastir 20.000 llars però actualment només ha aconseguit 1.482 contractes particulars, segons ha anunciat el regidor d'Emergència climàtica i Transició ecològica, Eloi Badia, durant una compareixença a la comissió d'Ecologia i Urbanisme sol·licitada per JxCat.Badia ha explicat que el gruix de contractes que ha aconseguit la companyia prové de contractes d'equipaments municipals o edificis públics, amb un total de 4.463.El regidor ha justificat que la companyia "tot just està naixent" i ha defensat que la creació de l'empresa està tenint una bona resposta, tenint en compte el nivell de "satisfacció" dels clients.Un any després del seu naixement, la companyia encara no pot oferir el bo social a persones en risc de pobresa energètica i això ha provocat que alguns clients s'hagin donat de baixa per contractar companyies provades que sí que el poden oferir.Els arguments de Badia no han convençut l'oposició. Des de JxCat, que havia demanat la seva compareixença, la regidora Francina Vila ha acusat els comuns de recórrer a la "demagògia" en el moment de presentar la companyia, alhora que instaven el govern municipal a presentar un pla explicatiu sobre com es pot aconseguir arribar als 20.000 contractes.

