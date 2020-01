El govern espanyol activa els contactes amb ERC pels pressupostos

Bateria de mesures socials i activar ja els pressupostos per garantir-se l'estabilitat. Aquests són els dos eixos d'actuació que ha posat en marxa el govern de coalició de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, que comença a caminar accentuant el flanc d'esquerres com a pla de xoc davant dels atacs sense treva de la dreta. ERC tornarà a ser clau en l'aritmètica necessària, motiu pel qual PSOE i Podem han posat accelerat aquesta mateixa setmana els contactes per preparar el projecte pressupostari. Dues estratègies han esbossat amb aquest objectiu: implicar ERC en el disseny dels comptes i obrir-se per primera vegada a reformar el delicte de sedició al codi penal per escurçar les penes dels líders independentistes condemnats.Segons ha pogut saber, el ministeri de Treball, comandat per Yolanda Díaz, s'ha posat ja en contacte amb els republicans, mentre que també s'hi reunirà en en els pròxims dies la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. A més, la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, mantindrà també aquesta setmana una trobada amb el líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián. "Hem de presentar els comptes tan aviat com sigui possible", ha afirmat aquest dimarts Montero, que exerceix també de portaveu del govern Les reunions, sol·licitades pel propi govern, busquen començar a aplanar el terreny d'uns comptes que són imprescindibles per a la sostenibilitat de la legislatura i que suposen també completar el triangle després que s'hagin encarrilat els de la Generalitat i els de l'Ajuntament de Barcelona . A diferència dels pressupostos fallits del 2019, el que pretén ara el govern espanyol és fer partícip ERC de la seva confecció per evitar que descarrilin de nou. Fa un any, Sánchez venia a bombo i platerets els 2.000 milions que suposarien d'inversió per a Catalunya els seus números, però ni ERC ni l'espai de JxCat van facilitar-ne la tramitació un cop va saltar pels aires la taula del diàleg.Els republicans insisteixen que en cap cas van parlar ni d'estabilitat ni de pressupostos durant les negociacions d'investidura i condiciona el seu posicionament als pressupostos a l'evolució de la mesa de negociació pactada sobre el conflicte amb Catalunya. "Si la mesa es va reunint i la música que sona és diferent, podrem parlar de pressupostos", sostenen fonts dels republicans.Per ara, però, la mesa de negociació no té data malgrat que l'acord signat establia que s'havia de reunir durant els 15 dies posteriors a la formació de govern. I és que el calendari ha quedat ara sotmès a la reunió que Sánchez mantindrà amb el president de la Generalitat, Quim Torra, previsiblement durant la primera setmana de febrer . Públicament, socialistes i republicans han tret ferro al incompliment temporal tot assenyalant que l'important és que el diàleg es reprengui. Tot i això, inquieta dins d'ERC que es demori l'activació de la mesa. "Volem ja una data", admeten.Tot i això, el risc de supeditar el vot als pressupostos a la mesa de negociació és que la tramitació dels comptes sigui tan a curt termini que encara no hagi donat prou temps com perquè el diàleg hagi donat fruits. De moment, però, Sánchez ha fet el gest d'aproximar-se a Torra tot assegurant que estarà "encantat" de reunir-s'hi -una petició que van fer durant la negociació els republicans- i ha deixat clar que està disposat a estudiar la reforma del delicte de sedició al codi penal. Aquesta mesura va ser proposada pels comuns durant la campanya fruit del treball d'un grup d'experts impulsat per Jaume Asens i del qual en formaven part José María Mena, exfiscal; Joaquín Urías, exlletrat del Tribunal Constitucional (TC); Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional; Laia Serra, advocada; José Antonio Martín Pallín, l'exmagistrat del Suprem; i Mercè Claramunt, advocada i mediadora. La reforma implicaria una rebaixa de les penes que, aplicada amb caràcter retroactiu, podria escurçar els anys de presó dels líders independentistes condemnats. Després d'haver negat tant l'amnistia com l'indult, els socialistes obren la porta a aquesta via per complir amb la promesa de desfer la via judicial.Més enllà de si es produeixen o no avenços en la resolució del conflicte, els socialistes emplacen a ERC a no donar l'esquena a uns pressupostos "progressistes". Els republicans veuen amb bons ulls mesures com l'increment del salari mínim o apujar els impostos a les rendes altes, així com les millores plantejades en matèria de pensions i l'increment de despesa en serveis socials. De fet, el PSC ja va advertir el dilluns que sense pressupostos generals de l'Estat els de la Generalitat serien "paper mullat" perquè no arribarien els ingressos estatals previstos.Els d'Oriol Junqueras estan disposats a implicar-se en els pressupostos estatals però, conscients que JxCat buscarà el desgast a partir de cada gest que tinguin amb el PSOE, la seva estratègia passa per poder exhibir rèdits de cada vot que contribueixi a l'estabilitat del govern de coalició. "Cal liderar el mentrestant des del nostre caràcter d'esquerres", resumeixen fonts del partit.

