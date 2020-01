VÍDEO La llevantada esborra les platges de l'Estartit i l'aigua del mar inunda baixos i carrers

L'aigua ha passat per sobre de les platges de l'Estartit Foto: ACN

El temporal Glòria oferia aquest dimarts un escenari espectacular al front marítim de l'Estartit (Baix Empordà) amb onades de fins a set metres i un mar que havia engolit les patges. Eren molts els curiosos que s'han acostat per fotografiar-ho malgrat les ratxes fortes de vent. Les afectacions del temporal s'han centrat sobretot en el passeig del Molinet, on les onades s'han emportat algunes pedres alhora que saltaven amb força per sobre de l'escullera. A les platges d'Els Salats i a la dels Griells l'aigua també ho ha inundat tot. En aquest últim indret, l'aigua salada ha inundat les instal·lacions del càmping El Molino, a primera línia de mar.A la zona urbana, a més, alguns carrers de primera i segona línia de mar han començat a inundar-se al llarg del matí. Una veïna afectada, la Raquel, que treballa en una agència immobiliària propietària d'un edifici on tenen pisos turístics ha destacat la impotència que senten. "No hi ha res a fer, el mar entra i no podem fer res", ha lamentat.Explica que s'han queda sense electricitat de les sis del matí i fins a les nou i que a partir del migdia l'aigua ha començat a inundar els baixos. Malgrat tenir bombes d'aigua, aquestes no han estat suficients per frenar l'entrada de l'aigua. "Teníem sacs i barreres perquè no entrés però ho ha superat", ha afegit. I recorda que fa un parell de mesos també van patir una inundació similar i que encara no han cobrat els danys a través de l'assegurança. Als baixos hi tenen maquinària de manteniment i es temen que els torni a quedar afectat com en l'anterior ocasió.Un altre veí, en Salvador, que viu al carrer Cypsela, ha sortit a veure les inundacions. En el seu cas, no té previst cap sistema per evitar una possible entrada d'aigua. "Per ara està bé però si comença a pujar el mar hi hauran més inundacions; fins ara no havia arribat mai tan lluny", ha explicat.I la situació pot empitjorar en les pròximes hores, segons ha explicat el president de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD), Francesc Ferrer, que des de la matinada segueix de prop les afectacions del temporal. Admet que no recorda una llevantada amb tanta força i que la previsió és que vagi a més en les pròximes hores. "Estem en un punt que ens dona confiança perquè no plou però estem en alerta perquè el pic fort de la pujada de mar serà a partir de les sis de la tarda i anirà a més", assenyala.Les escoles han tancat i des de l'EMD demanen "sentit comú" a les famílies si veuen que el temporal no afluixa. "Si poden, el millor és quedar-se a casa", ha afegit. I ha recordat que els veïns evitin desplaçaments innecessaris per seguretat.Aquest municipi, a més, viu amb preocupació les inundacions a la desembocadura del Ter d'aquest dimarts. Arran de les fortes pluges de les últimes hores, el cabal del riu ha desbordat en alguns punts del municipi. I amb la llevantada, el mar no pot engolir aquesta aigua, que acaba reculant i estancant-se.