VÍDEO L'escuma del mar entra carrers endins a Llançà per la llevantada

El riu Ebre desbordat a la zona del Zigurat de Deltebre, a la desembocadura Foto: Cedida

El temporal i la llevantada estan deixant seqüeles geogràfiques per tot el territori català, des del nord fins al sud, passant per l'oest fins a la zona més allunyada de l'est. Fortes pluges, onades per sobre dels dics de contenció, municipis afectats, carreteres tallades... els serveis d'emergència ja porten milers de trucades en el que porta Catalunya afectada pel mal temps.El municipi de Llançà, famós per la seva zona costanera i el seu port, s'ha vist devorat per l'escuma del mar, a causa de les fortes onades que provoca el temporal. Les imatges cedides per Tramuntana TV mostren com l'escuma entra carrers endins del poble, sumant-se a un onatge que passava per sobre de qualsevol dic de contenció o estructura costera.El Delta de l'Ebre està patint una de les llevantades més salvatges que es recorden. El temporal que aquest dimarts ha portat un intens episodi d'aigua, vent i neu a les zones més altes, promet deixar una petjada en forma de destrosses com no succeïa en anys.Els Ajuntaments de Deltebre i Sant Jaume d'Enveja alertaven aquest dilluns a la nit que dels efectes podien ser importants amb el pas de les hores. Fins i tot "esgarrifoses", apuntaven, a la zona de l'Illa de Buda, a la desembocadura del riu. I els pronòstics no han fallat. El fort fent ha desbocat la mar terra endins, engolint els camps d'arròs, i a això cal sumar el desbordament de l'Ebre en el seu tram final.L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha relatat aquina és la magnitud de la llevantada sobre el terreny. El riu Ebre s'ha desbordat a la zona del Garxal, que ha quedat completament inundat. A la Bassa de l'Arena també és impossible accedir, la platja ha quedat engolida per l'aigua i ha passat el mateix a bona part de Riumar. Les bombes de la Comunitat de Regants de la Dreta no donen a l'abast i no poden evacuar l'aigua que entra.A més, 3000 hectàrees d'arrossars han quedat inundats d'aigua salada. "No recordem res semblant. És dramàtic veure com es desborda el riu i entra la mar quilòmetres endins", exposava Soler. Això sense comptar totes les destrosses al nucli urbà "arbres caiguts, pals de llum tombats, les instal·lacions de les ambulàncies del SEM han quedat inundades i ha saltat la teulada,.... dramàtic".La força de la mar és tal que, segons els primers càlculs, hauria entrat fins a 3 km Delta endins des de la platja de la Bassa de l'Arena. "Aquesta llevantada supera qualsevol de les anteriors", exposa consternat l'alcalde. "I això que encara ens queda tot el dia d'avui. Això no ha acabat i anirà en augment".La llevantada, que ha evolucionat aquest dimarts a un temporal molt intens de pluja , es fa notar amb molta força des de primera hora del matí a Barcelona. La capital catalana no és, en cap cas, una de les zones més afectades, però el fort onatge -d'entre cinc i sis metres- i les ratxes de vent -algunes superiors als 100 km/h- han modificat per complet la imatge del litoral barceloní.En el vídeo que encapçala aquesta notícia, enregistrat per un periodista dedes de l'Hospital del Mar, s'aprecia perfectament com l'aigua del mar ha devorat bona part de la sorra de la platja. El vent fa arribar gotes amb facilitat fins al Passeig Marítim.L'estació d'Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, ha recollit 204 litres per metre quadrat de precipitació des de diumenge passat, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. Ulldecona, al Montsià, n'ha acumulat 201, i Cassà de la Selva, al Gironès, 199. També destaquen els 197 litres de Mas de Barberans (Montsià) i els 173 d'Aldover (Baix Ebre). Pel que fa al vent, des de l'inici de l'episodi s'ha registrat una ratxa màxima de 144 quilòmetres per hora al Puig Sesolles (1.668 metres). Això va passar diumenge. Aquest dimarts s'ha arribat a un màxim de 125 km/h al Port del Comte (2.316 metres), i dilluns va bufar a 116 a Cabrils. A Barcelona també es va arribar als 112 quilòmetres per hora dilluns.

