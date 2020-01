Foment del Treball prepara una cimera empresarial entre Catalunya i Madrid

La patronal catalana Foment del Treball prepara una cimera empresarial Catalunya-Madrid per als propers mesos. En aquests moments, la cúpula de Foment està tancant els darreres detalls amb la Confederació Empresarial de Madrid (CEIM) per celebrar l'acte, segurament el mes d'abril, segons ha pogut saberAquesta és una cimera que a Foment es considera estratègica i d'alt interès, per la qual cosa es porta amb la màxima cura.L'aposta de l'empresariat català és la de tendir ponts econòmics entre Barcelona i Madrid, en uns moments en què alguns sectors, especialment de la dreta madrilenya, juguen a una contraposició entre les dues ciutats. Les declaracions de la presidenta de la comunitat de Madrid, Díaz Ayuso , apuntant a la voluntat de fer-se amb la seu del Mobile, en són un exemple.En la cimera patronal hi tindran un paper protagonista empresaris del sector cultural i turístic, ja que es vol posar en comú l'oferta cultural de les dues capitals, per crear un voucher conjunt -un passi cultural- que pugui ser aprofitat per visitants i turistes de Madrid i Barcelona. En aquest projecte es compta amb la col·laboració dels principals museus de Barcelona i Madrid, des del MACBA al Museu del Prado, passant pels museus del Barça i del Reial Madrid.Els primers contactes de Foment van generar suspicàcies en sectors empresarials madrilenys, on els darrers posicionaments de Sánchez Llibre han provocat crítiques en els nuclis més conservadors. Així va passar davant la valoració positiva que va fer Foment del principi d'acord entre PSOE i Podem pel que suposava de posar fi a la provisionalitat. Una presa de posició que va evidenciar les diferències entre els empresariats català i madrileny.Des de Foment es juga a fons la carta de la distensió i es confia que el nou govern de coalició -malgrat discrepar-hi obertament pel que fa a política econòmica i fiscal- pugui contribuir a un desinflament de la crispació i a obrir vies d'entesa entre els governs espanyol i català.També a l'organització de la patronal espanyola, CEOE, davant el temor que la CEIM, l'empresariat madrileny, amb molt pes específic, pogués agafar un protagonisme excessiu. Però la bona sintonia entre Sánchez Llibre i el president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha evitat les tensions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor