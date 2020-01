Torra i Sánchez es reuniran el 6 de febrer a Barcelona

Després de dies de contactes entre la Generalitat i la Moncloa, la reunió entre Quim Torra i Pedro Sánchez ja té data: 6 de febrer. Així ho han fixat els gabinets dels dos presidents, que es trobaran en directe per primera vegada des de la cimera de Pedralbes del 20 de desembre del 2018. La trobada ha de servir per encarrilar la mesa de negociació entre governs acordada per ERC i el PSOE per la investidura de Sánchez. El mecanisme de diàleg institucional s'havia de posar en marxa 15 dies després de la formació del govern espanyol, i aquest termini ja no es complirà. La reunió també es produirà en un ambient de trencadissa entre Junts per Catalunya (JxCat) i els republicans per la situació legal del president, ja inhabilitat com a diputat.L'anunci de la data, que ha anat a càrrec de la Moncloa -li ha posat veu i cara la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero- enxampa la Generalitat en ple debat sobre quin ha de ser el futur de la legislatura. El Govern està previst que es reuneixi demà dimecres per aprovar els pressupostos, tot i que al llarg de les últimes hores s'han posat damunt la taula tant les eleccions anticipades com els canvis a l'executiu. "No ens podem reunir com si no hagués passat res", recalcava aquest matí un dirigent de JxCat. Durant el dia es perfilaran les decisions.Torra i Sánchez han parlat per telèfon almenys quatre vegades des de les eleccions del 10 de novembre. La primera va ser el 17 de desembre , en plena negociació entre republicans i socialistes, mentre que la segona es va produir el 9 de gener , un cop resolta la investidura. La tercera trucada va ser la setmana passada per l'incident en una petroquímica de Tarragona que va causar tres morts. La quarta va arribar després del temporal Gloria, que va causar morts i desperfectes. El líder del PSOE ha deixat de banda el veto exhibit durant la campanya electoral i que va portar fins a les últimes conseqüències quan es va negar a agafar el telèfon al president de la Generalitat.El clima ha canviat, malgrat que les expectatives sobre el diàleg són més aviat prudents. "Els plantejaments que portarem a la reunió que uns i altres són als antípodes. D'aquí, la necessitat del diàleg", ha reflexionat María Jesús Montero, portaveu del govern espanyol i ministra d'Hisenda, en la roda de premsa posterior al consell de ministres . La intenció de Torra és portar dues qüestions a la trobada: autodeterminació i amnistia. Cap d'elles compta amb el vist-i-plau de la Moncloa, però són les condicions -de mínims- que va pactar l'independentisme en una cimera dimecres passat a Palau.Com va passar amb la ronda de trucades de Sánchez amb tots els presidents autonòmics, el líder del PSOE fa servir la mateixa fórmula -visita territorial als disset dirigents repartits per tot l'Estat- per encabir-hi la reunió amb Torra. Malgrat la inhabilitació ordenada per la Junta Electoral Central (JEC), el president espanyol segueix considerat el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) com a líder de la Generalitat, i la situació judicial -ara el cas es troba en mans del Suprem- no ha estat un impediment per fixar data per la reunió que se celebrarà a Barcelona d'aquí a dues setmanes.Un cop celebrada la reunió entre Torra i Sánchez ja no hi hauria d'haver impediments per tal de posar en marxa la mesa de diàleg bilateral. Segons va explicar el líder del PSOE després de la primera reunió del consell de ministres, la tasca d'aquest mecanisme acabarà amb una votació "sobre un acord" i sempre dins la Constitució. Aquesta mesa se celebrarà en ple clima preelectoral a Catalunya, perquè el Suprem té a les seves mans la durada de la presidència de Torra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor