Trump carrega des de Davos contra els ecologistes i els «profetes de la fatalitat» pel clima

Davant les elits globals, Trump ha venut la renegociació dels acords comercials amb la Xina, Mèxic i el Canadà com una victòria de la seva administració i ha assegurat que negociarà un "gran acord" amb el Regne Unit després del Brexit. "Té un nou i meravellós primer ministre que vol fer un acord", ha dit en referència a Boris Johson.El president dels EUA ha aprofitat la seva intervenció per lloar les polítiques econòmiques de la seva administració, la qual ha dit que ha aconseguit "el major 'boom' econòmic mai vist". "Els EUA està liderant i guanyant com mai abans", ha subratllat.La intervenció de Trump a Davos s'ha produït just el mateix dia que comença el seu procés de destitució al Senat pels seus contactes amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, que també es troba a Davos.