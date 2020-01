El govern espanyol s'obre a modificar el delicte de sedició al Codi Penal

La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha explicat aquest dimarts que el seu executiu portarà la revisió del Codi Penal al Congrés amb l'objectiu de "clarificar" delictes com el de sedició, entre d'altres. "Hi anem amb un plantejament obert", ha dit Montero, amb la intenció de mantenir un "diàleg" que generi "consens" entre els grups parlamentaris.L'objectiu de la reforma del Codi Penal és "clarificar" i adaptar certs tipus delictius a la "realitat" i a "l'època" actual, ha explicat Montero, que ha posat com a exemple el consentiment sexual, delictes contra el medi ambient i també els que tenen "relació amb els esdeveniments que van passar a Catalunya". Segons fonts de la Moncloa, una possibilitat podria ser endurir el delicte de rebel·lió i rebaixar les penes del de sedició. En roda de premsa després del Consell de Ministres, Montero ha afirmat que serà una qüestió en la qual PSOE i Unides Podem podrien no tenir el mateix posicionament perquè no està inclòs en l'acord programàtic.Tampoc ha concretat quina serà la proposta del PSOE però ha assegurat que anirà en línia amb el programa electoral dels socialistes. Montero ha insistit que la reforma es vol fer des de "l'amplitud de mires" per assolir el "consens" al Congrés. Montero també ha explicat que tots els ministres del govern espanyol han sol·licitat comparèixer al Congrés a petició pròpia.Sobre la reunió de Pedro Sánchez amb Quim Torra, Montero ha dit que encara s'està tancant la data i que serà una "primera presa de contacte" que s'emmarcarà en la "normalitat institucional" i amb una ronda de trobades amb tots els presidents autonòmics. Preguntada sobre l'ordre de les trobades, Montero ha dit que les volen fer aviat amb tots i que les aniran concretant en l'ordre d'aprovació dels Estatuts d'autonomia però que serà flexible.El govern espanyol ja ha publicat l'ordre ministerial que dona el tret de sortida a l'elaboració dels pressupostos en els quals ja poden començar a treballar els ministeris. Preguntada pel paper d'ERC en la seva aprovació, Montero ha considerat que uns pressupostos d'un govern "progressista" a l'Estat "no pot deixar indiferent una formació que es denomina progressista". També ha afirmat que tractaran de "flexibilitzar" l'objectiu de dèficit. La ministra d'Hisenda ha dit que apel·laran a la Comissió Europea per tenir una "senda més transitable" que permeti impulsar el creixement i garantir els drets socials.Augment del sou dels funcionarisEl Consell de Ministres també ha aprovat l'augment del 2% del sou dels funcionaris de l'Estat. Es tracta d'una mesura que l'executiu socialista va ajornar fins que es formés un nou govern i amb la qual dona compliment a l'acord que va assolir el govern espanyol amb els sindicats. S'aplicarà amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener i s'abonarà a partir de la nòmina del febrer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor