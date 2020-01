VÍDEO La llevantada enfonsa un vaixell al port de Barcelona

15:12 La circulació està interrompuda entre Roda i Sant Vicenç de Calders per un arbre que ha caigut a la zona de vies, afectant la línia R13. En canvi, el servei s'ha reprès entre les estacions de Llinars i Sant Celoni després de retirar un arbre que havia caigut a la catenària. També hi ha afectacions a l'R1i l'RG1: entre l'Hospitalet i Maçanet hi ha un tren per sentit i hora a causa del temporal marítim. Altres línies pateixen retards menors.

15:12 Renfe informa que continuen els retards d'entre 15 i 30 minuts a l'AVE per limitacions de velocitat derivades del temporal.

15:07 VÍDEO Els locals del passeig de Tossa de Mar es protegeixen de la llevantada amb murs de maons

14:26 El SEM ha atès 38 ferits, un d'ells greu, des l'inici del temporal Gloria. Els Bombers han rebut més de 3.200 avisos i el 122, més de 5.400 trucades.

14:18 ÚLTIMA HORA Desallotgen dues famílies per un despreniment en un immoble de Tortosa. Els serveis tècnics municipals descarten en principi que es pugui produir l'esfondrament.

13:31 Restablerta la normalitat a la línia del Vallès de FGC després de la caiguda d'un arbre entre Bellaterra i la UAB.

13:27 L'Ajuntament de Tarragona ha registrat una vintena d'incidències a la via pública per la borrasca Glòria. Els arbres caiguts i el despreniment d'objectes són els principals problemes, però no destaca cap gran afectació a la ciutat. Ho explica Alba Domingo.

13:24 VÍDEO i FOTOS El temporal marítim fa entrar l'aigua salada fins a tres quilòmetres terra endins al Delta de l'Ebre i engoleixen els camps d'arròs. Hi ha 3.000 hectàrees afectades. Informa Sofia Cabanes des de la zona.

12:47 Les hores més «crítiques» de la llevantada: les pluges inunden i porten els rius al límit. Les tempestes generalitzades i el vent agafen protagonisme en el clímax del temporal Gloria. Informen Sergi Ambudio i Pere Pratdesaba.

12:25 ÚLTIMA HORA Reoberta l'AP-7 entre Figueres i la Jonquera en sentit nord. A la zona de l'accident amb tres camions implicats, a l'altura de Figueres (entre les sortides 3 i 4), hi queda un carril restringit per la retirada de la incidència.

12:23 VÍDEO Així es fa notar el fort vent que bufa a Barcelona. Imatges enregistrades des de l'Observatori Fabra, al Tibidabo



12:23 VÍDEO Així es fa notar el fort vent que bufa a Barcelona. Imatges enregistrades des de l'Observatori Fabra, al Tibidabo

12:09 Tanquen els accessos al cementiri de Sabadell per la caiguda de diversos elements.

12:00 Aixequen la restricció d'ús obligatori de cadenes a la C-59 i la N-141-C, al Moianès. A hores d'ara, a la Catalunya central, l'únic punt per on no es pot circular, ja que s'ha tallat la carretera, és a la C-153, entre l'Esquirol i Rupit.

11:55 VÍDEOS Girona declara l'emergència pel risc de desbordament del riu Onyar. Es posa en marxa un dispositiu per informar de la situació als locals i habitatges de la zona. Informa Xavier Borràs.

11:50 VÍDEO El mar devora la platja de Barcelona. Imatges de Victor Rodrigo.

11:29 VÍDEOS i FOTOS Els paisatges inundats que està deixant la llevantada. A Tossa de Mar, el temporal ha engolit el passeig i ha inundat els carrers d'escuma del mar

11:17 El 112 ha rebut ja 5.056 trucades per 3.752 incidències relacionades amb la #llevantada. Els avisos arriben majoritàriament des del Barcelonès, el Maresme i el Vallès Occidental.

11:14 El temporal deixa sense escola més de 100.000 alumnes a Catalunya. Majoritàriament són joves del Maresme i les comarques gironines. També n'hi ha a les Terres de l'Ebre, el Vallès Oriental i diverses localitats del Barcelonès.

11:02 VÍDEOS i FOTOS Alguns dels paisatges inundats que està deixant la llevantada.

11:02 Aquest és l'estat de la mar a Barcelona. Fortes ventades, més de la meitat de la sorra de la platja se l'ha menjat l'aigua. Les ambulàncies arriben a l'Hospital del Mar com poden

10:56 A Terrassa: L'ajuntament manté el Pla d'Emergència Activat, mentre el Comitè d'Emergència Municipal segueix reunit per seguir i avaluar el pas del temporal per la ciutat.

10:56 A petició de diversos grups parlamentaris, la mesa ha acordat ajornar el ple del Parlament fins demà a les 9h a causa de les circumstàncies meteorològiques i "la seva afectació sobre el territori".

10:55 Restablert totalment el subministrament elèctric a les comarques gironines. Aquest matí, un total de 220.000 famílies han quedat sense llum.

10:50 Com està el trànsit? Última actualització oficial (10.45h):



Vies on són necessàries cadenes:



- N-141c Moià

- GIV-5201 Viladrau

- GI-501 Agullana

- T-330 Arnes

- T-334 Horta de sant Joan



Vies tallades per la neu:



- C-153 Esquirol i Rupit

- C-38 Molló



Vies tallades per inundacions:



- C-31 Ullà

- C-260 Roses

- GI-643 Torroella de Montgrí

- GI-674 Caldes de Malavella

10:50 Una de les carreteres tallades és la C-153 entre l'Esquirol i Rupit, a Osona. Les màquines treballen per reobrir-la. 📹 @carmemolist https://t.co/aWxv1cnZUn #llevantada pic.twitter.com/ZfemP0zJBh — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2020

10:36 ACTUALITZACIÓ El cabal de l'Onyar és molt elevat però està estabilitzat al seu pas per Girona. El del Daró va clarament a la baixa.

10:24 VÍDEO Ara mateix: aquest és l'estat del temporal a Barcelona. Imatges des de l'Hospital del Mar, a primera línia de la platja. Vegeu aquí el vídeo gravat per Victor Rodrigo.

10:19 La passarel·la d'intercomunicació de l'estació Aeroport amb la terminal 2 del Prat està tancada per la llevantada, i hi ha un servei substitutori amb autobús.

10:18 Estan tallades l'R2 Nord i l'R11 per un arbre a la catenària entre Llinars i Sant Celoni. També n'ha caigut un a la via entre els Guiamets i Móra la Nova, el que interromp la circulació de trens de la línia R15 en aquest tram.

10:16 Retards d'entre 15 i 30 minuts a l'AVE per limitacions de velocitat derivades del temporal.

10:05 ÚLTIMA HORA Interrompuda la circulació de Rodalies entre Llinars i Sant Celoni per la caiguda d'un arbre a la zona de vies.

10:03 Els Bombers han atès 208 avisos per la #llevantada durant la nit.



Destaquem: una conductora ha pogut sortir del vehicle que l'aigua s'enduia i un motorista es troba en bon estat després de veure's també arrossegat.

09:44 ÚLTIMA HORA Red Eléctrica informa que l'avaria en el subministrament elèctric que ha afectat més de 220.000 persones en comarques gironines ha estat "resolta majoritàriament". Poden quedar, això sí, afectacions puntuals.

09:26 L'avaria que ha deixat 220.000 abonats sense electricitat a Girona s'està recuperant progressivament i ja només en queden 60.000 sense servei.

09:26 ÚLTIMA HORA Tallada l'AP-7 a Figueres en sentit nord a causa d'un accident entre tres camions en el punt on es feien els desviaments cap a l'N-II.

09:20 El temporal, que està evolucionant cap a un temporal principalment de pluja té dos focus principals: les comarques de Girona i el sud de les de Tarragona, on s'esperen més de 200 litres per metre quadrat o, fins i tot, en moments puntuals, més de 300.

09:16 El vent ha estat i continuarà sent un dels màxims protagonistes de la llevantada. S'han registrat ratxes superiors als 100 km/h en zones on no és gens habitual com Barcelona, el Baix Llobregat, el Bages o el Montsià. El vent continuarà bufant, i amb força, en les properes hores.

09:15 La cota de neu anirà pujant progressivament amb el pas de les hores aquest dimarts. En les primeres hores del temporal han caigut més de 30 centímetres en zones per sobre dels 600 i 700 metres i, fins i tot, 15 centímetres en cotes més baixes dels 400 metres.

09:14 Els serveis d'emergències destaquen que ja s'han superat les primeres 24 hores de temporal, però que "vénen dos dies crítics". El temporal està evolucionant cap a un de pluja, amb precipitacions intenses i extenses en qualsevol punt del territori.

09:00 Oberta al trànsit i neta la C-37 al Túnel de Bracons. Ja no hi ha cap tipus de restricció en aquesta via.