VIDEO El riu Congost, al costat de la C-17, frega el desbordament

La llevantada evoluciona. El fort temporal que assetja Catalunya des d'aquest dilluns al matí està ben actiu i es preveu que continuï així fins dijous. Les autoritats adverteixen que, malgrat haver superat sense greus incidents les primeres 24 hores, ara "vénen dos dies crítics" en què les pluges intenses i el vent seran els grans protagonistes. Aquests dimarts, 100.000 alumnes d'arreu del país s'han quedat sense anar a classe.





Mentre la cota de neu va augmentant progressivament, les precipitacions s'estenen a qualsevol punt del territori. Són extenses i molt intenses amb dos focus principals: les comarques de Girona i el sud de les de Tarragona, on s'esperen més de 200 litres per metre quadrat o, fins i tot, en moments puntuals, més de 300.La gran quantitat d'aigua que està caient deixa imatges de rius al límit del desbordament. L'increment de la intensitat de les precipitacions converteixen, precisament, les lleres dels rius en zones de màxim risc. L'augment del cabal dels rius Onyar i Daró, a Girona, és una de les principals preocupacions dels serveis d'emergència.A la comarca, els rius també baixen molt plens. Un d'ells és el Congost que, al seu pas per Aiguafreda, Llerona i la Garriga, a tocar la C-17, frega el desbordament. A la Garriga baixa amb un cabal de 40 metres cúbics i una alçada d'1,33 metres.

