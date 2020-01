Uns 70.000 alumnes no poden assistir a classe al País Valencià a causa de la llevantada

Uns 200.000 alumnes de set comunitats autònomes no han pogut assistir a classe degut als efectes de la llevantada. Catalunya i el País Valencià han estat les zones més afectades, tot i que l'activitat escolar també s'ha ressentit a Múrcia, Aragó, Castella-La Manxa, Lleó i la província de Granada. El temporal ha deixat sense classe a més de 100.000 alumnes a Catalunya a causa de la neu, el vent i la pluja. Al País Valencià hi ha hagut uns 70.000 alumnes que no han pogut assistir a classe.

