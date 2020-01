Bustos demana arxivar la causa de les subvencions de l'FMC perquè el considera un ens «privat»

La defensa de Manuel Bustos ha demanat el sobreseïment de la peça 25 del cas Mercuri , que que investiga subvencions irregulars de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), que Bustos va presidir entre el 2004 i el 2013.Així ho han explicat a l'ACN fonts properes a Bustos, que ha comparegut en l'inici del procediment davant jurat popular per aquesta peça. L'advocat de l'acusació popular, Raúl García Barroso, ha reconegut que existeix un antecedent, el de la peça 25 Bis, també vinculada a la FMC i que va ser arxivada, que considera que l'activitat de l'organisme "esta subjecte al dret privat".Amb tot, l'acusació remarca que hi ha hagut sentències posteriors que avalen un canvi de criteri. Pel lletrat, el debat s'ha de centrar en "si es poden fer servir diners de l'FMC per pagar sopars i compres personals".

