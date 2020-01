​Identifiquen la diputada de la CUP Natàlia Sànchez «sense motiu» en un control antiterrorista

🔴 Identifiquen a la diputada @Nataliadipp sense cap tipus de motiu, ella s'hi ha negat per denunciar les sistemàtiques identificacions racistes per part de la policia nacional al tren.



Volen traslladar-la a comissaria. — CUP Països Catalans (@cupnacional) January 21, 2020

Al tren que surt a les 10h26 de Figueres hi acostuma a haver-hi PN identificant als passatgers cercant persones migrades sense papers. Avui jo ho puc denunciar, però cada dia són moltes les persones que són perseguides al transport públic. https://t.co/YSIAybOeHB — natàlia sànchez dipp (@Nataliadipp) January 21, 2020

La CUP ha denunciat aquest dimarts que la diputada del Parlament Natàlia Sànchez ha estat identificada al tren per la policia espanyola "sense cap mena de motiu" i que ella s'hi ha negat, per la qual cosa han volgut traslladar-la a comissaria."Ella s'hi ha negat per denunciar les sistemàtiques identificacions racistes per part de la Policia Nacional al tren", ha afegit el partit en un tuit.Sànchez ha remarcat que en aquest tren hi veu sovint policies identificant passatgers, i que ho fan "cercant persones migrades sense papers". Quan li han demanat la seva identificació ella s'hi ha negat. Els agents l'han advertit que se l'haurien d'emportar a comissaria, i com que el tren ha tornat a Figueres pel mal temps, l'han obligat a baixar del comboi. Allà s'han trobat amb una altra patrulla i aleshores sí que s'ha identificat com a diputada al Parlament.La diputada ha destacat a la mateixa xarxa social que al tren que surt a les 10.26 hores de Figueres (Girona) "acostuma a haver-hi policia espanyola que identifica els passatgers i busca persones migrades sense papers", i que ella pot alertar d'aquest fet però que d'altres són "perseguides" al transport públic.Fonts del cos policial han assegurat que aquests controls formen part d'un dispositiu antiterrorista europeu que obliga totes les policies a demanar documentacions en trens transfronterers de gran recorregut. No tenen a veure, han continuat, amb qüestions d'estrangeria.

