Més de 40.000 atencions sobre salut sexual a joves a Barcelona el 2018

Els serveis municipals de Barcelona van fer 293.589 atencions a adolescents i joves durant el 2018, segons el balanç del Pla d'Adolescència i Joventut presentat aquest dimarts per la regidora Mari Klose. Del total de joves atesos, 43.923 ho van ser per qüestions relacionades amb la salut sexual i reproductiva.A més 5.035 alumnes d’Educació Secundària han rebut tallers sobre salut afectiva i sexual durant el 2018, un 9% més que l’any 2017, quan hi van participar 4.604 alumnes.En altres àmbits d'atenció, destaca que els punts InfoJOVE van registrar més de 72.000 usos, mentre que hi va haver 45.000 participacions en programes educatius, sobretot relacionats amb l'assessorament per a futurs estudis.Més de 33.000 adolescents han estat beneficiaris de programes d’esport, més de 18.000 de descomptes en cultura, i prop d’11.000 han fet ús dels diferents programes d'ocupació.Les dades del balanç també reflecteixen que el 37% dels pisos de protecció oficial adjudicats durant el 2018 ho han estat a menors de 35 anys, un percentatge que supera l’objectiu de reservar el 30%. El registre de sol·licitants d’habitatge social de lloguer per a joves comptava amb 8.139 demandants.

