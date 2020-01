La Moncloa insta ERC a enfortir l'entesa amb un vot favorable als pressupostos de l'Estat

La Moncloa ha posat l'accelerador per tramitar els pressupostos generals de l'Estat. "Hem de presentar els comptes tan aviat com sigui possible", ha afirmat la ministra d'Hisenda i portaveu, María Jesús Montero, que es vol assegurar els suports parlamentaris abans de definir el projecte del govern espanyol. Per això, Montero ha instat ERC a enfortir l'entesa iniciada amb la investidura amb un vot favorable als comptes. "Un projecte de pressupostos d'un govern progressista no pot deixar indiferent una formació política que es defineix com a progressista", ha afirmat referint-se als republicans.Montero ha subratllat que un acord en matèria pressupostària facilitaria millores per als catalans també en pensions, ajudes per a la dependència i salari mínim interprofessional. "Si els pressupostos són bons per a Espanya, ho seran per a Catalunya; i, si són bons per a Catalunya, seran bons per a Espanya", ha exposat. ERC ha dit repetidament que el seu acord amb el PSOE es limitava a la investidura i que la governabilitat només estaria assegurada si hi ha progressos en la mesa de diàleg.La portaveu del govern espanyol també ha insistit que la reunió entre Pedro Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torra, serà la primera setmana de febrer, tal com va exposar el mateix Sánchez en una entrevista aquest dilluns a Televisió espanyola . El Govern de la Generalitat, aquest mateix dimarts, ha expressat que la data no està tancada, i que el gabinet de Torra proposa tant el 30 o 31 de gener com el 6 o 7 de febrer. "Els plantejaments que portarem a la reunió que uns i altres són als antípodes. D'aquí, la necessitat del diàleg", ha exposat Montero sobre el contingut de la trobada. I ha reclamat que els dos presidents puguin "dialogar amb normalitat". Primer consell de ministres ordinari i noves mesures . L'executiu espanyol continua prenent decisions per posar en marxa el programa de govern pactat entre el PSOE i Unides Podem. Després de anunciar una revalorització de les pensions la setmana passada , la Moncloa ha validat avui una declaració d'emergència climàtica que és un compromís polític que servirà de base per prendre mesures per combatre el canvi climàtic en aquesta legislatura. L'Ajuntament de Barcelona va fer el mateix pas la setmana passada.El consell de ministres també ha aprovat una altra mesura anunciada. Els funcionaris de l'Estat veuran incrementat el seu sou en un 2%. Sánchez ja va avançar l'acord aquest dilluns en una entrevista a Televisió Espanyola. De fet, el president espanyol ja s'hi havia compromès estant en funcions. El seu gabinet ja ha comunicat per carta als sindicats que la mesura s'aplicarà "amb la major brevetat possible". Serà aquest mes de febrer i se'n beneficiaran més de dos milions i mig d'empleats públics.La ministra d'Hisenda i portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, ha recalcat que la declaració d'emergència climàtica i l'increment de sou dels funcionaris són "dues mesures que parlen de les prioritats del govern". La vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha recalcat aquest missatge. En relació als passos validats avui en matèria climàtica, Ribera ha explicat que l'Estat els emprèn per tres raons, "justícia, futur i responsabilitat". "Els compromisos que prenem afecten el conjunt de l'executiu i les polítiques sectorials", ha puntualitzat. Al seu torn, Carolina Darias, ministra de Política Territorial, ha volgut subratllar el "compromís" de la Moncloa per garantir la millora salarial dels funcionaris.La portaveu de l'executiu ha situat els acords del consell de ministres com a exemples del "camí de progrés" iniciat pel govern de coalició d'esquerres. I ha contraposat aquestes decisions al pla de les formacions de dretes, com el polèmic veto parental aplicat a Múrcia. "No totes les llibertats estan guanyades per sempre", ha afirmat Montero. "Hi ha partits que en ple segle XXI ni respecten l'escola pública ni defensen l'ordenament jurídic", ha afegit.

