44 eurodiputats demanen a Sassoli i a Sánchez que Junqueras ocupi el seu escó

Un grup de 44 eurodiputats han adreçat una carta tant al president del Parlament Europeu, David Sassoli, com al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar-los que reconeguin Oriol Junqueras com a eurodiputat. Els dirigents, dels grups dels Verds, dels socialdemòcrates, dels liberals i de l'esquerra unitària, reivindiquen que es doni compliment a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el líder d'ERC assumeixi el seu escó.Els eurodiputats recorden que el veredicte del tribunal va concloure que Junqueras gaudia d'immunitat des del mes de juny i que això no ha estat respectat pel Tribunal Suprem. De fet, subratllen que, si la sentència hagués estat respectada, Junqueras estaria en llibertat des d'aleshores. Aquest impediment, asseguren, suposa "atacar els valors fonamentals" del projecte europeu recollits en el tractat i la Carta de Drets Fonamentals.També titllen de "lamentable" que el Parlament Europeu retirés el mandat i la immunitat a Junqueras sense ni tan sols demanar el pronunciament de la cambra. "La negació dels drets polítics és un precedent alarmant que viola els principis i valors que inspiren el projecte europeu", insisteixen. Per aquest motiu, consideren que defensar la immunitat de Junqueras és tant com defensar la institució del Parlament Europeu.

Carta de Junqueras a Sánchez i Sassoli by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor