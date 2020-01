L'habitatge i la contaminació, protagonistes del pla d'inversió de 2.000 milions de Colau

Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dimarts el primer esborrany del Programa d'Actuació Municipal (PAM) durant l'actual mandat. El govern municipal preveu invertir 2.004 milions d'euros per afrontar la lluita contra la desigualtat i l'emergència climàtica, dos àmbits que l'executiu de Colau ha assenyalat reiteradament com a pilars del seu full de ruta.Entre les mesures, destaquen el desplegament del nou model d'illa de cures integrals als deu districtes, l'avaluació de l'impacte en salut de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), la creació de l'Observatori de la Soledat, la reserva del 30% de l'habitatge públic per als joves.El PAM també preveu la remodelació del recinte firal de Montjuïc, l'ampliació de l'estació de Sants o la connexió del tramvia per la Diagonal. També transformar els entorns de la Sagrada Família, continuar les obres de la plaça de les Glòries o la transformació integral de Via Laietana.En matèria d'habitatge, el govern municipal vol donar protagonisme als APROP -els allotjaments temporals construïts amb contenidors marítims-, doblar el parc d'habitatge assequible de lloguer, crear un centre contra l'assetjament immobiliari i mantenir el pla d'inspeccions i sancions per fer front als habitatges d'ús turístic il·legals.Pel que fa a les polítiques de medi ambient també aposta per electrificar la flota de vehicles municipals o reforçar l'estructura de l'empresa Barcelona Energia.El PAM es debatrà en un procés participatiu amb grups municipals i ciutadania, que començarà el 3 de febrer i acabarà al juny. Els veïns poden fer les seves aportacions al document de manera presencial, en algunes de les 250 sessions de treball que es faran a la ciutat o a través de la pàgina web decidim.cat.L'objectiu del govern municipal és aconseguir que infants, joves, gent grans i persones amb diversitat funcional i discapacitat participin més activament en el PAM que en anteriors ocasions.La Comissió de Presidència d'aquest dimecres haurà de decidir si dona llum verda a la tramitació del PAM i a l'inici del procés participatiu. Tenint en compte que Barcelona en Comú i el PSC han aconseguit el suport d'ERC i JxCat per als pressupostos , la votació hauria de tirar endavant amb facilitat.

