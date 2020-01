El Govern afirma que encara no hi ha data tancada per la reunió entre Torra i Sánchez

El Govern assegura que encara no hi ha una data tancada per a la reunió entre Quim Torra i Pedro Sánchez, malgrat que el president espanyol va proposar dilluns que la trobada fos a la primera setmana de l'abril . La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha reconegut aquest dimarts després del consell executiu que el gabinet de Torra va proposar els dies 30 i 31 de gener i 6 i 7 de febrer, però encara no s'ha concretat el dia exacte i s'està "buscant la data més adequada".La també portaveu del Govern ha tret ferro al fet que Sánchez emmarqui la reunió amb una ronda en què es trobarà amb tota la resta de presidents autonòmics. Tot i això, ha avisat que "la trobada que ha de tenir Sánchez amb Torra ha de servir per definir la mesa de negociació per treballar en la possible resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya" i que, per tant, s'hi anirà "a resoldre el conflicte polític", la qual cosa passa per "decidir lliurement el futur a les urnes".En aquest sentit, Budó ha insistit que el Govern plantejarà l'autodeterminació i la fi de la repressió, tal com van coincidir la setmana passada els actors independentistes , i ha evitat valorar propostes insinuades per Sánchez com canvis legals per reformular el delicte de sedició, tot i admetre que pot ser un dels elements a tractar. A més, ha afirmat que caldrà pactar les "condicions, continguts i garanties" de la taula de diàleg, i una opció possible és reclamar de nou la figura del mediador, tot i que "encara no està establert".La consellera ha avançat també que la reunió del consell executiu de la setmana que ve no es farà el dimarts, com normalment ocorre, ja que "el Govern vol acompanyar els presos polítics al Parlament", ja que aquests compareixen en la comissió sobre el 155. Pel que fa a les mesures de seguretat que caldrà habilitar, ho ha deixat en mans dels Mossos.

