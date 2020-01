El Govern agraeix als comuns l'acord per uns pressupostos que són «garantia d'estabilitat»

El Govern ha tornat a insistir aquest dimarts que no té intenció de convocar eleccions, malgrat que els comuns van assegurar que els comptes que han pactat són la "primera pedra del govern progressista que Catalunya necessita". De fet, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha agraït el suport segellat i ha assegurat després del consell executiu que els pressupostos són precisament "garantia d'estabilitat d'aquest Govern".La també portaveu del Govern ha subratllat que aquest té "voluntat d'executar-los durant tot l'exercici del 2020". El consell executiu ha beneït aquest dimarts l'acord tancat i la setmana vinent donarà llum verda definitiva al projecte de pressupostos, els quals previsiblement s'aprovaran al Parlament el març i entraran en vigor a partir de l'abril."No tindria sentit que un Govern aprovés pressupostos per convocar eleccions, això no passa a cap país del món", ha insistit, en ser preguntada per la demanda dels comuns, i ha estat categòrica en aquest sentit: "No contemplem aprovar-los i convocar eleccions". En tot cas, en tot moment ha evitat concretar què ocorreria si el Suprem inhabilités definitivament Torra, sentència que calculen que, si esdevingués ferma, no seria abans de l'aprovació dels pressupostos.Budó ha celebrat que aquests comptes han de permetre "recuperar tots els nivells d'inversió i despesa als sectors més sensibles", malgrat reconèixer que "no són els pressupostos que es mereixeria el país". Per això, s'ha compromès a "combatre el dèficit fiscal estructural que pateix Catalunya i suposa més de 16.000 milions a l'any ", reclamant també els deutes pendents de l'Estat o la flexibilització dels objectius d'estabilitat.En aquest sentit, ha criticat l'anunci del govern espanyol conforme deixaria de publicar les balances fiscals, ja que "aquestes dades són interessants i el país es mereix conèixer-les". En tot cas, ha desmarcat els acords per als pressupostos de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona i un eventual suport als del govern espanyol, negociació que ha deixat en mans dels grups parlamentaris del Congrés.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor