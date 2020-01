L'exgerent de l'osasuna Ángel Vizcay ha reconegut aquest dimarts que l'equip navarrès va pagar per comprar partits de la Lliga entre el 2012 i el 2014. Vizcay ho ha afirmat durant el judici que se segueix a Pamplona contra diversos exdirigents del club, exjugadors del Betis i intermediaris per manegar partits de la competició.En concret, Vizcay ha admès pagaments per un total de 400.000 euros perquè el Betis i el Getafe perdessin dos partits contra l'Osasuna en les temporades 2012-13 i 2013-14, quan l'equip navarrès es jugava la permanència a Primera Divisió. L'osasuna es va imposar en tots dos partits, i va salvar la categoria el 2013, però no pas el 2014.El judici només s'ocupa dels pagaments al Betis, però Osasuna també hauria manegat partits amb altres clubs. Concretament, hauria pagat als jugadors de l'Espanyol per pactar un empat al final de la temporada 2013-14, que donava la salvació automàtica a l'equip navarrès. També hauria pagat al Valladolid i al propi Betis per guanyar contra equips que lluitaven per la salvació amb l'equip de Pamplona.El judici ha segut al banc dels acusats sis exdirigents de l'Osasuna, tres exjugadors del Betis i dos agents immobiliaris. Estan acusats dels delictes de corrupció per manegar partits, apropiació indeguda, falsedat documental i falsificació de comptes anuals, entre d'altres.

