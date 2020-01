VÍDEO La llevantada s'acarnissa amb el Delta de l'Ebre i causa greus destrosses

El riu Ebre desbordat a la zona del Zigurat de Deltebre, a la desembocadura Foto: Cedida

L'aigua salada ha entrat, segons els càlculs de l'Ajuntament de Deltebre, 3 km endins. Els accessos han quedat tallats Foto: Dani Rajadell

Platja del Trabucador este dilluns. Foto: Meteo Montsià

El Delta de l'Ebre està patint una de les llevantades més salvatges que es recorden. El temporal que aquest dimarts ha portat un intens episodi d'aigua, vent i neu a les zones més altes, promet deixar una petjada en forma de destrosses com no succeïa en anys.Els Ajuntaments de Deltebre i Sant Jaume d'Enveja alertaven aquest dilluns a la nit que dels efectes podien ser importants amb el pas de les hores. Fins i tot "esgarrifoses", apuntaven, a la zona de l'Illa de Buda, a la desembocadura del riu. I els pronòstics no han fallat. El fort fent ha desbocat la mar terra endins, engolint els camps d'arròs, i a això cal sumar el desbordament de l'Ebre en el seu tram final.L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha relatat aquina és la magnitud de la llevantada sobre el terreny. El riu Ebre s'ha desbordat a la zona del Garxal, que ha quedat completament inundat. A la Bassa de l'Arena també és impossible accedir, la platja ha quedat engolida per l'aigua i ha passat el mateix a bona part de Riumar. Les bombes de la Comunitat de Regants de la Dreta no donen a l'abast i no poden evacuar l'aigua que entra.A més, 3000 hectàrees d'arrossars han quedat inundats d'aigua salada. "No recordem res semblant. És dramàtic veure com es desborda el riu i entra la mar quilòmetres endins", exposava Soler. Això sense comptar totes les destrosses al nucli urbà "arbres caiguts, pals de llum tombats, les instal·lacions de les ambulàncies del SEM han quedat inundades i ha saltat la teulada,.... dramàtic".La força de la mar és tal que, segons els primers càlculs, hauria entrat fins a 3 km Delta endins des de la platja de la Bassa de l'Arena. "Aquesta llevantada supera qualsevol de les anteriors", exposa consternat l'alcalde. "I això que encara ens queda tot el dia d'avui. Això no ha acabat i anirà en augment",L'últim gran episodi de llevantades amb danys molt importants va ser al desembre de 2016. Aleshores, l'Ajuntament de Deltebre va decidir actuar i construir una escullera de pedres per evitar l'avanç de la mar. "El que estem vivint avui no té res a veure. Això no ha passat mai de la vida, l'aigua salada ha cobert 3 km Delta endins. Pinta molt malament", afegia.L'alcalde, regidors, membres de la Comunitat de l'Esquerra i tècnics han visitat estat matí les zones afectades. Encara és aviat per avaluar danys, però calculen que les afectacions d'avui aniran a més en les properes hores.La Taula de consens pel Delta, que agrupa tots els agents del territori farà un primer pronunciament sobre la situació aquest dimarts.A falta de tenir unes avaluacions dels danys més acurades, la borrasca Glòria ha provocat una entrada del mar sobre el Delta preocupant.També caldrà estudiar les afectacions sobre dos punts més especialment sensibles del litoral deltaic, com és l'Illa de Buda (Sant Jaume d'Enveja) i la Barra del Trabucador (la Ràpita) que aquest dilluns ja van patir inundacions molt fortes.

