Una delegació d'eurodiputats sense Puigdemont visita dijous els presos polítics

Una delegació de nou eurodiputats visitarà els presos polítics aquest dijous i aquest divendres 24 de gener. La delegació estarà integrada per François Alfonsi (Greens-EFA), Pernando Barrena (GUE- NGL), Benoît Biteau (Greens-EFA), Leila Chaibi (GUE- NGL), Clare Daly (GUE- NGL), Kateřina Konečná (GUE- NGL), Diana Riba (Greens-EFA), Michèle Rivasi (Greens-EFA), i Mick Wallace (GUE- NGL). Els eurodiputats visitaran els centres penitenciaris de Lledoners i Mas d'Enric.La setmana passada, l'expresident Carles Puigdemont, ara eurodiputat, va anunciar que estava estudiant unir-se a aquesta delegació -tot i que va confondre la data i la va situar al febrer-, juntament amb Toni Comín. Finalment, però, ni un ni l'altre formen part de la missió. Puigdemont disposa d'immunitat com a membre de l'Eurocambra, però Espanya manté l'ordre de detenció en territori estatal.Els nou europarlamentaris són membres de la Plataforma de Diàleg UE-Catalunya, que té l'objectiu de promoure el diàleg i una solució política per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat. Serà la quarta vegada que una delegació de diputats europeus d'aquesta plataforma visiti els presos polítics catalans.

