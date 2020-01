El govern de Sánchez arrenca: declaració d'emergència climàtica i 2% més de sou als funcionaris

Primer consell de ministres ordinari i noves mesures. L'executiu espanyol presidit per Pedro Sánchez continua prenent decisions per posar en marxa el programa de govern pactat entre el PSOE i Unides Podem. Després de anunciar una revalorització de les pensions la setmana passada , la Moncloa ha validat avui una declaració d'emergència climàtica que és un compromís polític que servirà de base per prendre mesures per combatre el canvi climàtic en aquesta legislatura. L'Ajuntament de Barcelona va fer el mateix pas la setmana passada.El consell de ministres també ha aprovat una altra mesura anunciada. Els funcionaris de l'Estat veuran incrementat el seu sou en un 2%. Sánchez ja va avançar l'acord aquest dilluns en una entrevista a Televisió Espanyola. De fet, el president espanyol ja s'hi havia compromès estant en funcions. El seu gabinet ja ha comunicat per carta als sindicats que la mesura s'aplicarà "amb la major brevetat possible". Serà aquest mes de febrer i se'n beneficiaran més de dos milions i mig d'empleats públics.La ministra d'Hisenda i portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, ha recalcat que la declaració d'emergència climàtica i l'increment de sou dels funcionaris són "dues mesures que parlen de les prioritats del govern". La vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha recalcat aquest missatge. En relació als passos validats avui en matèria climàtica, Ribera ha explicat que l'Estat els emprèn per tres raons, "justícia, futur i responsabilitat". "Els compromisos que prenem afecten el conjunt de l'executiu i les polítiques sectorials", ha puntualitzat. Al seu torn, Carolina Darias, ministra de Política Territorial, ha volgut subratllar el "compromís" de la Moncloa per garantir la millora salarial dels funcionaris.La portaveu de l'executiu ha situat els acords del consell de ministres com a exemples del "camí de progrés" iniciat pel govern de coalició d'esquerres. I ha contraposat aquestes decisions al pla de les formacions de dretes, com el polèmic veto parental aplicat a Múrcia. "No totes les llibertats estan guanyades per sempre", ha afirmat Montero. "Hi ha partits que en ple segle XXI ni respecten l'escola pública ni defensen l'ordenament jurídic", ha afegit.La Moncloa també ha recalcat l'interès del govern espanyol per començar a treballar la confecció dels pressupostos generals de l'Estat. "Hem de presentar els comptes tan aviat com sigui possible", ha destacat la portaveu de l'executiu de coalició per indicar la posada en marxa del procediment per fer-ho possible. Montero ha afirmat que la intenció del govern de Sánchez és aprovar el projecte de pressupostos un cop s'hagin garantit els suports necessaris per superar el tràmit parlamentari posterior.

