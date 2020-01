VÍDEOS Girona declara l'emergència pel risc de desbordament del riu Onyar

El riu Onyar, al seu pas per Girona Foto: ACN

He activat la situació d'emergència per risc de desbordament de l'Onyar, especialment a carrer del Carme i Barri Vell. És una actuació preventiva, per si la situació és compliqués en les properes hores, tot i que ara el cabal esta baixant. Estigueu pendents de noves informacions pic.twitter.com/iC29JMmIJK — Alcaldessa de Girona (@alcaldessa_gi) January 21, 2020

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha activat aquest matí la fase d’emergència del Pla de protecció civil municipal pel risc de desbordament del riu Onyar a Girona. Les pluges de les últimes hores i la previsió del manteniment dels aiguats al llarg del dia d’avui han motivat aquesta decisió.Arran d’aquesta situació, i de forma preventiva, s’ha posat en marxa un dispositiu policíac, reforçat amb voluntariat de Protecció Civil, per a informar del risc a la població que podria resultar més afectada. Es tracta dels establiments comercials i dels 154 habitatges en planta baixa que són a la zona de Vista Alegre, del carrer del Carme i del Barri Vell-Mercadal.En cas que es detectessin persones en situació de vulnerabilitat en algun d’aquests habitatges, es derivaria el cas als equips tècnics de Serveis Socials de l’Ajuntament per tal que es poguessin assistir aquestes persones en cas de necessitat.“Malgrat la situació de risc per desbordament, volem fer una crida a la calma i simplement demanar a la població que estigui alerta als canals oficials davant de les novetats que vagin produint al llarg del dia d’avui. Les recomanacions són sobretot preventives a la zona de la llera del riu Onyar. Ara a les 13 h ens tornarem a reunir el Comitè d’Emergències de l’Ajuntament de Girona per fer una nova valoració de la situació”, ha remarcat Marta Madrenas.Pel que fa als equipaments municipals, s’han suspès els serveis de menjador social a Santa Eugènia i al Mercadal perquè no hi ha subministrament elèctric. També s’ha suspès la Diada de la Policia Municipal prevista per avui. Els centres escolars de la ciutat han obert amb normalitat, amb excepció de l’escola bressol El Tren i l’institut Santiago Sobrequés, que han suspès les classes.

