Tito Álvarez descarta fer vaga de taxis pel Mobile després d'un acord amb el Govern

El portaveu de Taxi Project i de l'agrupació de taxistes Élite Taxi, Tito Álvarez, ha descartat aquest dimarts la convocatòria d'una nova vaga. Dies enrere el mateix Álvarez havia plantejat la possibilitat de convocar una aturada de taxistes coincidint amb la celebració del Mobile World Congress, que se celebrarà del 24 al 27 de febrer a Barcelona, però un acord amb el Govern allunya aquesta possibilitat.Álvarez s'ha reunit aquest dimarts amb el departament de Territori i Sostenibilitat i la trobada ha acabat amb un acord que satisfà les demandes dels taxistes. La unió del registre electrònic de la Generalitat amb el del ministeri de Foment permetrà controlar més exhaustivament si els vehicles de lloguer amb conductor (VTC) respecten la precontractació de 15 minuts, vigent des de fa un any.En molts casos, empreses com Cabify se salten la normativa, tal com va comprovaren aquest reportatge . Ara, el conductor haurà de fer constar al registre en quin moment rep l'encàrrec d'un trajecte i també quan recull els passatgers. Les administracions podran supervisar així si han passat 15 minuts entre un moment i l'altre o no. En cas contrari, la Generalitat podrà procedir a sancionar.El nou registre també farà més fàcil comprovar si hi ha VTC d'altres comunitats autònomes operant a Catalunya. En aquests casos, els vehicles només poden circular un 20% del temps total fora del seu territori.La Generalitat també ha decidit que els VTC lluiran noves enganxines distintives amb el seu número de llicència. "Ens ho han donat tot i amb terminis curts", ha valorat Álvarez. En principi, les noves mesures haurien d'estar vigents a partir del febrer.El 21 de febrer, l'Institut Metropolità del Taxi també aprovarà la creació de noves places d'inspectors de taxi i VTC a l'àrea metropolitana."No hi ha necessitat de mobilitzacions. Això és una treva i hem de donar marge de confiança", ha conclòs Álvarez.

