El temporal deixa sense escola més de 100.000 alumnes a Catalunya

La llevantada, que ha evolucionat cap a un temporal de pluja especialment intens , ha deixat sense escola més de 100.000 alumnes de primària i secundària, segons ha informat el Departament d'Educació. Els centres tancats estan majoritàriament al Maresme i a les comarques gironines. A més, a causa de la neu i les alertes de vent, també s'han suspès algunes rutes de transport escolar, afectant uns 2.300 estudiants.La comarca del Maresme ha decidit tancar totes els centres educatius, el que implica que 72.701 alumnes no puguin anar a classe. A la demarcació de Girona n'hi ha 22.005 estudiants que s'han hagut de quedar a casa.En concret, al Baix Empordà, una de les comarques gironines més afectades, els municipis que han hagut de clausurar tots els seus centres són Calonge i Sant Antoni, Castell-Plata d’Aro, Torroella de Montgrí, Forallac, Verges, Bellcaire, Mont ras, Sant Feliu de Guíxols, Vall-llobrega, Pals, La Pera, Cruïlles i Ullastret.A la resta de comarques gironines, els municipis que han tancat tots els seus centres educatius han estat Salt, Cassà de la Selva, Sant Jordi Desvalls, Bordils, Sant Jordi Desvalls i Celrà (Gironès); Banyoles (Pla de l’Estany); Agullana, Albons, Pau i Albanyà (Alt Empordà); Hostalric, Vidreres, Riudellots de la Selva i Llagostera (Selva), i Vallfogona del Ripollès (Ripollès).Tampoc no han pogut obrir l'Escola Puig d’Esquers de Colera (Alt Empordà), l’Institut de Sarrià de Ter (Gironès), els instituts de Llançà, l’Escala i la Jonquera (Alt Empordà), l’Institut Sobrequés de Girona (Gironès) i l’Institut de Caldes de Malavella (Selva).Al Vallès Oriental també hi ha hagut afectacions. No han obert els centres de la Roca del Vallès, amb 1.534 alumnes, i Montseny, amb 43 alumnes. En aquesta mateixa comarca, ha mantingut el seu tancament l'Escola Congost de Canovelles, amb 400 alumnes, per la caiguda dilluns d’una claraboia. També està tancat el CEE Montserrat Montero de Mollet del Vallès, amb 141 alumnes.Al Barcelonès, Sant Adrià de Besós ha tancat tots els seus centres educatius, afectació que ha arribat als 4.800 alumnes. També ha tancat l’Escola Busquets i Punset de l’Hospitalet de Llobregat, amb 454 alumnes. En el cas de l’Institut la Riera de Badalona, que va haver de tancar dilluns, s'ha pogut traslladar l’activitat a la biblioteca.Al Vallès Occidental no han pogut obrir dos centres de Cerdanyola del Vallès: l’Escola Serraparera, amb 200 alumnes, i el Centre de Formació i Treball Flor de Maig, amb 108 alumnes. Al Baix Llobregat està tancada l’Escola Montserrat de Cornellà de Llobregat, amb 150 alumnes.De forma preventiva pel vent, també ha tancat l’Institut Pere Martell de Tarragona, amb 1.163 alumnes.D’altra banda, a causa de la neu, nombrosos centres educatius de la Terra Alta no han pogut obrir les portes aquest dimarts, afectant uns 2.500 alumnes de la comarca. Es tracta de Gandesa i diverses escoles del Pinell de Brai, Corbera d’Ebre, Vilalba dels Arcs, Caseres, Arnes, la Pobla de Massaluca, la Fatarella, el Prat de Comte, Horta de Sant Joan i Bot, a banda de l’Escola Puig Cavallera de Gandesa.A la Catalunya Central, l’única escola que no ha pogut obrir per la neu ha estat l’Escola Santa Bàrbara de Vidrà, a Osona, amb 14 alumnes.Pel que fa a les rutes del transport escolar suspeses a causa del vent i de la neu, la mesura ha afectat uns 2.300 alumnes, la majoria a les comarques gironines, amb 2.061 alumnes en total. En aquest cas, s’han suspès rutes de Torroella de Montgrí, Verges, Begur, Figueres, l’Escala, Llançà, Camprodon, Planoles, Banyoles, Esponellà, Olot, Vidreres, Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric i Llagostera.També s’han hagut de suspendre totes les rutes de les Terres de l’Ebre (amb 169 alumnes afectats) i, a la Catalunya Central, algunes línies de transport d’Osona, el Moianès i el Berguedà, amb 49 alumnes afectats.

