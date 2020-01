El Govern va intentar obtenir dades fiscals a través dels Mossos, segons Trapero

Nova revelació de Josep Lluís Trapero en el judici a l'Audiència Nacional. El major dels Mossos d'Esquadra, acusat de rebel·lió i a qui la Fiscalia demana fins a onze anys de presó, ha assegurat aquest dimarts en la segona jornada de la vista oral que el Govern va intentar obtenir dades fiscals a través de la policia catalana. En concret, el departament d'Economia va demanar als Mossos la base de dades interna de gestió d'hotels i apartaments i també informació de les investigacions sobre blanqueig de capitals i frau fiscal. En els dos casos, els responsables policials s'hi van negar.Les dades, segons Trapero, només estaven autoritzades "en matèria de seguretat" -en el cas d'hotels i apartaments- i pertanyien a la justícia -en el cas de les investigacions sobre blanqueig i frau-. En la reunió a Economia en la qual el Govern va fer aquestes peticions, sempre segons la versió del major, hi van assistir el cap d'investigació criminal i el responsable de la lluita contra el blanqueig i les estafes. La trobada va ser demanada pel departament d'Economia, en aquell moment liderat per l'exvicepresident Oriol Junqueras, i va ser comunicada a Trapero per Cèsar Puig.Puig era el secretari general d'Interior en la legislatura del referèndum, i se li demana exactament la mateixa pena que a Trapero. El número dos de Quim Forn sostenia que la reunió era "molt tècnica", i va acabar demanant disculpes al major pel contingut final de la trobada, durant la qual es van fer les peticions de dades fiscals. "No tenia ni idea de què anava", ha apuntat Trapero sobre el secretari general, assegut darrere seu durant la declaració i que ha d'intervenir en les properes jornades del judici.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor