Puigdemont es reivindica com a interlocutor «vàlid» en el diàleg amb l'Estat

Carles Puigdemont s'ha reivindicat com a interlocutor "vàlid" en una taula de negociació argumentant que va ser votat per més d'un milió de persones a les eleccions europees. "Si volen actuar amb realisme polític, no poden ignorar el que represento. Tenen que comptar sí o sí amb la interlocució de JxCat. Excloure'ns no és intel·ligent", ha defensat l'eurodiputat en una entrevista que publica El País aquest dimarts Segons Puigdemont, el "problema" que ha de resoldre aquest diàleg és el dret a l'autodeterminació. Així mateix, ha defensat que a la taula hi ha de participar una amplíssima representació de partits i moviments favorables a un referèndum d'autodeterminació.Preguntat per si serà candidat a les eleccions catalanes, Puigdemont respon que "en principi, no". I aclareix després que si hagués de decidir avui diria que no. "Vaig dir que no seria candidat a les europees i vaig canviar d'opinió perquè hi havia circumstàncies i possibilitats reals de ser eurodiputat. Com que cada setmana canvien les coses, he de ser prudent", ha argumentat.En referència al seu paper a la taula del diàleg i preguntat per si és una condició que se'l reconegui com a interlocutor, Puigdemont respon que si no fos així no s'estaria parlant d'un diàleg per resoldre el conflicte, sinó "d'un acord, molt lícit, entre dos partits".

