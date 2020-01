La Cambra avala el diàleg entre governs, però demana un referèndum i la nul·litat del judici de l'1-O

La Cambra de Comerç ha valorat com a "positiu" el diàleg obert entre els governs espanyol i català, però reclama un referèndum d'autodeterminació per assolir un acord que resolgui "definitivament" el conflicte polític de Catalunya amb l'Estat. El president de l'entitat, Joan Canadell, ha explicat avui el posicionament cameral davant el nou escenari polític a Espanya sorgit de la investidura de Pedro Sánchez.Joan Canadell ha reclamat alhora la fi de la repressió i la "nul·litat" del judici del procés, així com l'alliberament immediat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i l'arxiu de totes les causes contra els represañiats de l'1 d'octubre.Així mateix, la Cambra ha anunciat que es posarà a treballar per "internacionalitzar" davant la Unió Europea la situació que viu Catalunya i el suport a la idea de "dos models, dos estats". Per solidificar el seu argumentari, Canadell ha recordat la diferència entre els principals paràmetres de l'economia espanyola i de la catalana: una diferència d'un 27% en pes industrial o un diferencial del 10% en taxa d'ocupació.La institució cameral ha fet de nou el propòsit de treballar per aconseguir un nou model econòmic per a Catalunya, basat en la internacionalització, l'economia d'alt valor afegit, sostenible des del punt de vista mediambiental, socialment responsable i equilibrat territorialment.Canadell ha explicat que la Cambra treballarà intensament per fer que el pacte entre el PSOE i Podem tingui efectes reals en l'economia catalana. Ha insistit en la urgència d'un compromís en infraestructures, amb el reconeixement del dèficit acumulat d'estoc de capital de 40.000 milions d'euros. La Cambra demana que es pressupostin i executin 4.000 milions anuals.El president de la Cambra ha valorat positivament algunes de les mesures acordades pel nou govern de coalició, com la simplificació dels contractes, l'increment del salari mínim o l'anunci d'una llei de canvi climàtic.Per avalar el posicionament de la Cambra de Comerç, l'entitat ha obert una multiconsulta a empresaris i autònoms per copsar la seva opinió sobre l'escenari polític amb cinc preguntes.Es preguntarà sobre si es considera positiu l'acord entre el PSOE i Podem per a l'economia catalana, si els acords entre governs han d'incloure un referèndum d'autodeterminació, si la Cambra ha de demanar la nul·litat del procés contra els presos independentistes, si ha de demanar als organismes internacionals que intervinguin per trobar una solució basada en "dos models, dos estats", i si en cas que els partits independentistes obtinguin més del 50% dels vots i l'Estat rebutja un referèndum d'autodeterminació, la Cambra ha de donar suport a una via unilateral.

