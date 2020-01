Uns 220.000 abonats sense llum a les comarques gironines pel temporal

La llevantada no afluixa. Uns 220.000 abonats de les comarques gironines s'han quedat sense llum a causa del temporal Gloria. Segons ha informat Protecció Civil, la falta de subministrament elèctrica es produeix per una avaria d'alta tensió de Red Eléctrica.





Segons fonts d'aquesta companyia, el temporal ha tombat una torra de la MAT a Sant Hilari Sacalm. Red Eléctrica ha enviat a la zona equips per intentar fer la reparació, però la neu dificulta que hi puguin arribar. Segons Endesa, s'estan fent talls rotatoris per evitar que caigui tot el subministrament. Protecció Civil està treballant en coordinació amb Endesa per intentar recuperar el servei tant aviat com es pugui.Tècnics de Red Eléctrica estan intentant arribar on ha caigut la torre, però a la zona hi ha nevat i és de difícil accés.Segons ha explicat Endesa, tot el sistema elèctric està afectat i, perquè no caigui, s'estan fent talls rotatius a les vuit comarques gironines, de manera que no tots els abonats estaran afectats mentre duri la situació. La companyia també ha informat que els talls s'estan fent amb criteris de càrrega. Ara mateix, on hi ha més talls és a les comarques de la costa, però aquests aniran variant mentre no es repari la xarxa de transport.

Molló, al Ripollès, aquest matí. Foto: Martí Urgell

