La llevantada continua: la neu dona pas a pluges molt intenses

La llevantada evoluciona. El fort temporal que assetja Catalunya des d'aquest dilluns al matí està ben actiu i es preveu que continuï així les properes 36 hores. De fet, els serveis d'emergència adverteixen que "vénen dos dies crítics", fins dijous, en què les pluges intenses i el vent seran els grans protagonistes. Aquests dimarts, 100.000 alumnes d'arreu del país s'han quedat sense anar a classe.



Mentre la cota de neu va augmentant progressivament, les precipitacions s'estenen a qualsevol punt del territori. Són extenses i molt intenses amb dos focus focus principals: les comarques de Girona i el sud de les de Tarragona, on s'esperen més de 200 litres per metre quadrat o, fins i tot, en moments puntuals, més de 300.

Molló, al Ripollès, aquest matí Foto: Martí Urgell

L'increment de les precipitacions i les fortes nevades d'aquesta nit, que han deixat espectaculars postals en diversos punts de la geografia catalana, converteixen les lleres dels rius en zones de màxim risc. L'augment del cabal dels rius gironins, que es podrien desbordar, és ara una de les principals preocupacions de les autoritats.En aquests moments, el cabal de l'Onyar és molt elevat però està estabilitzat al seu pas per Girona. El del Daró va clarament a la baixa.Al Principat s’han activat els plans NeuCat i VentCat. De fet, en les darreres hores s'han registrat ratxes de vent als 100 km/h en zones on no és gens habitual com Barcelona, el Baix Llobregat, el Bages o el Montsià. El vent continuarà bufant, i amb força, en les properes hores.Renfe ha informat que es registren retards d'entre 15 i 30 minuts a l'AVE per limitacions de velocitat derivades del temporal. A més, està tallada l'R2 Nord i l'R11 per un arbre a la catenària entre Llinars i Sant Celoni. També n'ha caigut un a la via entre els Guiamets i Móra la Nova, el que interromp la circulació de trens de la línia R15 en aquest tram.D'altra banda, la passarel·la d'intercomunicació de l'estació Aeroport amb la terminal 2 està tancada, i hi ha un servei substitutori amb autobús. També hi ha afectacions a l'R11 entre Maçanet i Figueres, així com entre Vilassar i Mataró, on se circula per via única des de l'inici del servei. Aquesta última incidència afecta les línies R1 i RG1, amb demores de 30 minuts de mitjana.



Matinada de pluja i neu



Aquesta matinada ha plogut amb força a tot el litoral i a les comarques d'interior de Barcelona i Girona. La cota de neu ha baixat fins als 400 metres i aquestes precipitacions s'han convertit en neu al Moianès, el Ripollès, Osona, la Garrotxa i la Terra Alta. El vent continua bufant amb força i segueix sent una de les grans preocupacions.



Encara hi ha moltes carreters amb problemes, algunes on s'ha de posar cadenes, i l'AP-7 està tallada en els dos sentits de la marxa a l'alçada de Figueres (podeu consultar aquí l'estat de la xarxa viària en directe). També cal destacar que un total de 220.000 abonats s'han quedat sense llum aquest matí a les comarques gironines. L'avaria s'han anat arreglant de forma progressiva i ha quedat resolta poc després de les 9.30h, amb algunes afectacions puntuals.



Tona, a Osona, aquest matí Foto: Pere Pratdesaba

Protecció Civil ha demanat evitar activitats en zones marítimes, així com en espais amb arbres, parcs i jardins a les ciutats i exigeix "molta precaució". Des del departament de Trànsit també es demana evitar els desplaçaments amb cotxe que no siguin estricament necessaris.



També demana no creuar zones inundades i evitar les zones properes als rius i rieres, molts dels quals es podrien desbordar. En aquest marc, es reclama màxima precaució a l'Alt i Baix Empordà, Gironès i Selva.

Els Bombers de la Generalitat han atès 208 avisos pel temporal Gloria de les 10 del vespre d'aquest dilluns a les 7 del matí d'aquest dimarts, sobretot a les comarques de la regió metropolitana nord, amb 91 avisos; les de Girona, amb 56, i les de la regió metropolitana sud, amb 48. A les comarques de la regió de Tarragona s'han atès 14 avisos; a les Terres de l'Ebre, 11; a les centrals, 8 i a Lleida, 5Aquest dimarts a la matinada, a Caldes de Malavella (la Selva), al camí de can Gotarra, la conductora d'un vehicle que ha estat arrossegat per l'aigua n'ha pogut sortir amb l'ajuda dels Bombers. A Llinars del Vallès (Vallès Oriental), a primera hora d'aquest dimarts al matí, s'ha localitzat en bon estat el conductor d'una moto que l'aigua també havia arrossegat.A més, els Bombers han treballat en l'ensorrament de l'envà pluvial d'un edifici del passatge Miró de Mataró aquest dimarts a la matinada. Com a conseqüència s'ha foradat el forjat d'un pis i una dona ha resultat ferida.Entre ahir a la nit i primera hora d'aquest matí s'han suspès les classes en nombrosos centres, majoritàriament del Maresme i les comarques gironines, però també del Vallès Oriental i el Barcelonès, així com les Terres de l'Ebre, que ha deixat sense escola més de 100.000 alumnes de primària i secundària, segons ha informat el Departament d'Educació

Pluja arreu i neu al Pirineu



A hores d'ara, la precipitació és més extensa i continuada que ahir, especialment a la meitat est i a la resta del litoral i prelitoral, i la cota de neu pujarà al llarg del dia cap els 1.000 o 1.200 metres. Així, les nevades aniran quedant restringides al Pirineu i en altres punts de muntanya del quadrant nord-est del territori. Tot i això, al matí encara podria caure neu a cotes més baixes del prelitoral o Catalunya Central.



Els models meteorològics indiquen que aquesta situació es podria mantenir durant dimecres, amb una cota de neu que ja estaria per sobre dels 1.300 metres arreu.





Durant l’episodi sencer, les acumulacions de precipitació més importants es preveuen a la meitat est i a la resta del litoral i del prelitoral. En aquestes zones els registres de pluja podran superar els 100 mm i localment els 200, especialment a punts de l’interior del quadrant nord-est on, a més, es podran acumular més de 20 cm de neu per sobre dels 1.000 metres, així com a la zona del Massís del Port.A més, al Pirineu i al Prepirineu Oriental, així com a la serralada Transversal, es podran acumular més de 50 cm de neu nova per sobre dels 1.400 metres i més d’un metre i mig per sobre dels 2.000 metres.Molló, al Ripollès, aquest matí. Foto: Martí Urgell

