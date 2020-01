Sánchez proposa a Torra reunir-se la primera setmana de febrer a Barcelona

Pedro Sánchez i Quim Torra es reuniran la primera setmana de febrer a Barcelona. Així ho ha anunciat el president del govern espanyol aquest dilluns en una entrevista a TVE. Es tractarà de la primera trobada entre el líder del PSOE i del president de la Generalitat des que el primer va ser investit a Madrid gràcies a l’abstenció d’ERC. La cita és clau per aplanar el terreny del diàleg entre l’Estat i la Generalitat, i la posada en marxa de la mesa de negociació inclosa en el pacte signat per republicans i socialistes a principis de gener.Segons fonts governamentals, el gabinet de Torra ha proposat les següents dates: el 30 i el 31 de gener o bé el 6 i el 7 de febrer. La trobada, segons les mateixes fonts, s'ha d'acabar de concretar demà dimarts, dia en què es reuneixen al mateix temps el consell de ministres i el Govern des que el nou executiu espanyol va decidir canviar la data de les reunions setmanals.Els gabinets de Torra i Sánchez han intercanviat trucades en els últims dies i, de fet, el president català tenia desbloquejada l’agenda per encabir-hi la trobada amb el seu homòleg tan bon punt arribés la proposta formal. El dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), tal com es va fixar en l’acord de mínims de la cimera independentista de la setmana passada a Palau , plantejarà a Sánchez l’autodeterminació i l’amnistia com a vies per resoldre el conflicte polític entre les dues parts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor