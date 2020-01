Investiguen la relació entre els dos morts a Ciutat Vella i l'apunyalament a Sant Jaume

Els Mossos sospiten que els dos morts que s'han trobat a Ciutat Vella i l'apunyalament a Sant Jaume d'aquest dilluns han estat comesos pel mateix autor, segons informa La Vanguardia . El presumpte autor dels fets ha estat detingut a la mateixa plaça Sant Jaume de Barcelona poc després d'haver ferit a un treballador de l'ajuntament.En primer lloc, al voltant de les 15:00h, la policia ha trobat el cadàver d'una dona en un portal del carrer de l'Arc de Sant Vicenç. També dins un altre pis, les autoritats han trobat el cos d'una altra persona on hi havia hagut un incendi, segons ha avançat el Tot Barcelona i ha pogut confirmarAl cap d'unes hores, un treballador municipal ha quedat ferit crític després de ser apunyalat a la plaça de Sant Jaume , pressumptament per un home que ha estat arrestat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor