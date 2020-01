L'Audiència Nacional investiga Tous per vendre joies farcides amb material no metàl·lic

El Jutjat Central d'Instrucció número 1 de l'Audiència Nacional ha obert diligències prèvies contra l'empresa manresana Tous a instàncies de Fiscalia per presumptes delictes d'estafa continuada, falsedat documental, publicitat enganyosa i corrupció entre particulars. La Fiscalia acusa Tous d'omplir de material no metàl·lic les peces de joieria que comercialitzava com a metall preciós, segons informa El Independiente El jutge que porta el cas, Santiago Pedraz, ha citat a declarar aquest dimecres en qualitat d'investigats els representants legals de Tous i d'Applus Laboratories, que realitza el contrast de les peces, a l'espera que avanci la instrucció, segons aquesta informació.L'origen de tot plegat es remunta a una denúncia de Consujoya davant la Guàrdia Civil de Còrdova, on els comunicava que peces que la marca manresana comercialitzava com a or de 18 o 24 quirats o plata de llei tenien en el seu interior un material no metàl·lic.Aquesta denúncia va ser contrastada pel laboratori d'anàlisi i contrast de metalls preciosos Ecomep i per l'Institut Universitari de Nanoquímica de la Universitat de Còrdova, després d'analitzar diverses peces que havien comprat en comerços de Còrdova i Màlaga i al web de la marca Tous. Les anàlisis van confirmar que l'interior de les joies era d'una "estructura hidrocarbonada".La Guàrdia Civil va posar en marxa llavors l'Operació Kodiak, juntament amb la Fiscalia de Còrdova, que va acabar inhibint-se a favor de la Fiscalia de l'Audiència Nacional. En concret, la investigació se centra en si les joies que Tous comercialitza com si fossin íntegrament de metalls preciosos -com el popular osset- en realitat contenen un material de polímer.

