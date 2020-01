Més de 60.000 nens sense classe, parcs tancats i un ferit greu: balanç del primer dia de la llevantada

La llevantada que ha arribat aquest dilluns a Catalunya no ha passat desapercebuda. Els forts vents i algunes nevades s'han fet notar a tot el territori, especialment a les comarques del Maresme, la Terra Alta i el Barcelonès. En el seu primer dia, el temporal ha deixat a més de 60.000 nens sense classe, diversos parcs tancats i un ferit greu.En el primer dia d'alerta, el temporal Glòria ha obligat a un total de 15 municipis a suspendre les classes. La majoria es troben al Maresme i la Terra, tot i que alguns centres de comarques com el Vallès Oriental han optat per cancel·lar la seva activitat. És el cas de l'Escola Congost, situada a Canovelles. En altres punts les classes se seguiran impartint, tot i que el funcionament del transport escolar continua sent una incògnita. Les autoritats estudien aquesta proposta al Moianès i Osona.La llevantada també ha provocat que ciutats com Barcelona, Sabadell, Sant Cugat o Sant Quirze del Vallès hagin tancat tots els seus parcs i jardins. A banda, el Departament d'Interior ha ordenat la suspensió de "totes les activitats a l'aire lliure al medi natural" a les comarques de les demarcacions de Girona, Barcelona i la Catalunya Central. La mesura no s'aixecarà fins que es desactivin els plans Neucat, Vencat i Inuncat "de forma simultània", segons ha indicat el departament.El primer dia de temporal ha obligat al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat a realitzar fins a 21 intervencions, una de les quals ha acabat amb un ferit greu. Segons ha informat el conseller d'Interior, Miquel Buch, una persona que passejava per Cornellà de Llobregat ha rebut l'impacte d'un "objecte rígid" que li ha causat un traumatisme craneoencefàlic.Protecció Civil ha rebut fins a 3.478 trucades al 112 fins a les 19:00h per més de 2.500 incidents relacionats amb el temporal. Més de la meitat han arribat del Barcelonès i el Maresme.Les línies R1 i R3 han patit retards de més de 45 minuts a causa del temporal, que ha fet caure diversos objectes a la via. La circulació de trens a l'estació de ferrocarrils de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).En una roda de premsa convocada per Interior, el Departament ha assenyalat que el temporal serà més intens aquest proper dimarts, quan el vent, la pluja i el fort onatge actuaran "de forma simultània".Des del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) assenyalen que s'intensificaran les precipitacions, sobretot al quadrant nord-est del país i a tot el litoral i prelitoral, on s'arribaran a acumular més de cent litres per metre quadrat. A banda, es mantindran les ratxes de vents de més de cent quilòmetres per hora i les onades arribaran els set metres en diversos punts de la costa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor