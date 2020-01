Més de 60.000 alumnes sense classe, parcs tancats i un ferit greu: balanç del primer dia de la llevantada

💨⚠️ Mentre duri l'alerta per #ventades i l'emergència per la estat de la mar:



❌ No pugeu a llocs alts i exposats al vent, com ara terrats, bastides o similars.



🔴 Augmenteu la precaució al litoral.



⭕ Prohibit l'accés a la sorra de les platges.#ventBCN pic.twitter.com/QR3SSeEkoj — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) January 20, 2020

La llevantada que ha arribat aquest dilluns a Catalunya no ha passat desapercebuda. Els forts vents i algunes nevades s'han fet notar a tot el territori, especialment a les comarques del Maresme, la Terra Alta i el Barcelonès. En el seu primer dia, el temporal ha deixat a més de 60.000 alumnes sense classe, diversos parcs tancats i un ferit greu.Les afectacions, però, encara seran majors aquest dimarts. El Departament d'Interior ha assenyalat que el temporal s'intensificarà quan el vent, la pluja i el fort onatge actuïn "de forma simultània".Des del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apunten que les precipitacions al quadrant nord-est del país i a tot el litoral i prelitoral arribaran a acumular més de cent litres per metre quadrat . A banda, es mantindran les ratxes de vents de més de cent quilòmetres per hora i les onades arribaran els set metres en diversos punts de la costa.La neu també guanyarà protagonisme aquest dimarts. Després d'unes nevades més aviat tímides en punt com el Montsià i el Montseny, els primers flocs aquest dimarts començaran a caure a partir dels 1.000 metres d'altitud, amb més intensitat al terç sud de Catalunya i al nord-est del país.En el primer dia d'alerta, el temporal Glòria ha obligat a un total de 15 municipis a suspendre les classes. En total, més de 60.000 alumnes no podran anar a classe a causa de les condicions meteorològiques. La majoria es troben al Maresme i la Terra, tot i que alguns centres de comarques com el Vallès Oriental han optat per cancel·lar la seva activitat. És el cas de l'Escola Congost, situada a Canovelles. En altres punts les classes se seguiran impartint, tot i que el funcionament del transport escolar continua sent una incògnita. Les autoritats del Moianès i Osona estudien suspendre'l.La llevantada també ha provocat que ciutats com Barcelona, Sabadell, Sant Cugat o Sant Quirze del Vallès hagin tancat tots els seus parcs i jardins. A banda, el Departament d'Interior ha ordenat la suspensió de "totes les activitats a l'aire lliure al medi natural" a les comarques de les demarcacions de Girona, Barcelona i la Catalunya Central. La mesura no s'aixecarà fins que es desactivin els plans Neucat, Vencat i Inuncat "de forma simultània", segons ha indicat el departament.El primer dia de temporal ha obligat al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat a realitzar fins a 21 intervencions, una de les quals ha acabat amb un ferit greu . Segons ha informat el conseller d'Interior, Miquel Buch, una persona que passejava per Cornellà de Llobregat ha rebut l'impacte d'un "objecte rígid" que li ha causat un traumatisme craneoencefàlic.Protecció Civil ha rebut fins a 3.478 trucades al 112 fins a les 19:00h per més de 2.500 incidents relacionats amb el temporal. Més de la meitat han arribat del Barcelonès i el Maresme.Arreu d'Espanya, el temporal ha causat fins a quatre morts, una d'elles als Països Catalans. Es tracta d'una dona de 54 anys que dormia al ras a Gandia (La Safor) i que, segons fonts municipals, havia rebutjat acudir a dependències socials.A banda, els Mossos d'Esquadra seguiran pendents d'un possible desaparegut . Al voltant de les 15:30h d'aquest dilluns, un testimoni ocular ha assegurat veure com una persona queia a la desembocadura del riu Besòs. Fonts de Bombers, però, asseguren que no s'ha presentat cap denúncia sobre una desaparició.Les afectacions a la xarxa viària i ferroviària han estat diverses durant el primer dia de llevantada. Les línies R1 i R3 han patit retards de més de 45 minuts a causa del temporal, que ha fet caure diversos objectes a la via. La circulació de trens a l'estació de ferrocarrils de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).Les carreteres tampoc s'han salvat de la llevantada. A primera hora del dilluns, la C-17 es despertava amb un arbre caigut a la via, fet que ha obligat a tallar un carril a l'alçada de Canovelles (Vallès Oriental). També ha quedat tallat el Coll de Pal (Berguedà) i diverses carreteres han quedat afectades per l'excés de neu o gel.La neu en cotes altes fins i tot ha obligat a tancar algunes estacions d'esquí. És el cas de La Molina, que romandrà aturada aquest dimarts, i la Vall de Núria i Vallter, tancades fins dijous.

