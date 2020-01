Llevantada: calen cadenes per pujar a Santa Fe del Montseny

egut a la intensificació de la nevada i la previsió per les properes hores, les escoles del municipi resten obertes però amb serveis mínims de professorat.

Arribar a Santa Fe del Montseny sense cadenes hores d'ara ja és impossible, segons han explicat atestimonis que aquesta tarda han fet el recorregut des de Sant Celoni. La neu es localitza a partir dels 600 metres i és especialment intensa a partir dels 800 metres, a quatre quilòmetres de Santa Fe del Montseny on ja no es pot seguir més. També han explicat que el vent a aquestes alçades ja és molt intens i fred. De fet, al Puig Sesolles, al massís del Montseny, s'han registrat ràfegues de vent que han superat els 140 quilòmetres per hora.Al Montseny, però, no és l'únic punt afectat per la neu ja que també afecta d'una manera intensa a Sant Hilari Sacalm, a les Guilleries. A mitja tarda, de fet, ja començava a prendre i hores d'ara està nevant amb certa intensitat. Tot i amb això, l'Ajuntament de Sant Hilari ha anunciat que dD'altra banda, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha comunicat que per demà dimarts es manté el servei de transport escolar a la comarca, però no a Sant Pere de Vilamajor ja que l'Ajuntament d'aquest municipi ha decidit suspendre les classes.

Al llarg d'aquest dilluns 20 de gener a Hostalric s'han dut a terme dos talls de circulació a com a conseqüència directa del temporal: un al carrer Santiago Rossinyol, entre el carrer Balmes i la Via Romana; i el segon a la Via Romana, en el tram entre els carrer Vescomtat de Cabrera i Ramon Berenguer III.

Mentrestant, l'Ajuntament ha suspès aquesta tarda totes les activitats esportives previstes a la Zona Esportiva Municipal (ZEM) amb l'objectiu de garantir la seguretat dels seus usuaris.





També a Hostalric fins a les 13 h d'aquest dilluns 20 de gener, la Policia Local ha atès més d’una trentena de trucades per incidències provocades pel temporal; entre elles, caigudes d'arbres i contenidors o despreniments de façanes i teulades. No obstant, no s'han produït danys personals o materials importants.

