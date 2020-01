Els Mossos investiguen dues morts al districte de Ciutat Vella de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dues persones aquest dilluns a la tarda al districte de Ciutat Vella de Barcelona. La policia ha trobat el cadàver d'una dona en un portal del carrer de l'Arc de Sant Vicenç i també el d'una altra persona dins d'un pis on hi havia hagut un incendi, segons ha avançat el Tot Barcelona i ha pogut confirmar NacióDigital.Fonts dels Mossos d'Esquadra expliquen que la policia catalana està investigant les dues morts i de moment no hi ha cap detingut.Aquesta mateixa tarda, un treballador municipal ha quedat ferit crític després de ser apunyalat a la plaça de Sant Jaume , presumptament per un home que ha estat arrestat.

