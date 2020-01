Apunyalen i deixen ferit crític un treballador municipal a la plaça Sant Jaume de Barcelona

Seguim amb molta preocupació l’estat del treballador municipal agredit aquesta tarda a Plaça Sant Jaume.@barcelona_GUB ha pogut detenir l’agressor i ara estem a l’espera de les investigacions conjuntes amb @mossos per esclarir els fets. — Ada Colau (@AdaColau) January 20, 2020

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut aquest dilluns a la tarda un home per presumptament apunyalar-ne un altre a la plaça Sant Jaume. La víctima, d'uns 50 anys, està en estat crític i l'han traslladat a un hospital.Fonts municipals han informat que els fets han passat cap a les 16 hores en un carrer pròxim a la plaça Sant Jaume, seu de l'Ajuntament i la Generalitat. Els agents hi han anat quan han sentit crits de persones que havien presenciat els fets, i han arrestat el sospitós a la plaça.L'home ferit és treballador de l'Ajuntament de Barcelona, com ha confirmat posteriorment la pròpia alcaldessa, Ada Colau, que ha explicat que el consistori està seguint "amb molta preocupació" l'estat del ferit.

