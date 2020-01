Pressió a un fons voltor perquè compleixi la llei i no desnoni sis famílies

Vauras Investment no ha ofert lloguers socials al Bloc Llavors en violació del Decret Llei 17/2019. 😡 Però la batalla només acaba de començar perquè els fons voltors paguin per tot el què han especulat!💰#BlocLlavorsEsQueda#LlavorsEsDefensa



[OBRIM FIL] — Sindicat de Barri - Poble Sec (@sindicatdebarri) January 20, 2020

Notifiquem a Vauras l'obligació d'oferir lloguer social, en un període d'un mes, a les persones en situació de vulnerabilitat que viuen sense contracte al #BlocLlavors. En cas contrari, farem servir totes les eines al nostre abast per denunciar l'incompliment del Decret 17/2009 pic.twitter.com/1BbLUNqiQq — Lucia Martín (@Lucia_MartinG) January 20, 2020

El fons voltor Vauras Investment, propietari del número 58 del carrer Lleida de Barcelona -batejat amb el nom de Bloc Llavors- continua sense oferir un lloguer social a les sis famílies que ocupen el bloc tot i que així li va exigir la magistrada de jutjat de primera instància 48 de Barcelona abans del 13 de gener, quan estava previst el desnonament del bloc.La jutgessa va aturar el desallotjament per l'entrada en vigor del no decret llei de la Generalitat, que obliga els grans propietaris a oferir lloguers socials abans de desnonar i va donar cinc dies a la propietat perquè complís la llei. El termini ha expirat i ara el Sindicat de barri del Poble-Sec exigeix al fons voltor que mogui fitxa, ja que els veïns compleixen els requisits d'estar en situació d'exclusió social i de viure des de fa més de sis mesos als pisos.El sindicat avisa que denunciarà la vulneració de la llei i exigeix a la Generalitat que garanteixi el compliment de la nova legislació. L'Ajuntament de Barcelona ja ha recordat a l'empresa, a través d'una notificació, l'obligació de complir la normativa vigent i li ha donat un mes per oferir lloguers socials als veïns. En cas contrari, també denunciarà l'incompliment, com ha assegurat la regidora d'Habitatge, Lucía Martín."És el moviment per l’habitatge l’únic actor que dia rere dia, perseguint a jutges i responsables polítics, lluita per frenar l’especulació i exigir el compliment de les poques lleis que ens defensen", ha reivindicat el sindicat. La resistència veïnal va permetre aturar el passat 10 d'octubre el cinquè intent de desnonament del Bloc Llavors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor