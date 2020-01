Detenen un altre jove de Tarragona que va participar en la manifestació postsentència

🔴ATENCIÓ!

Un militant de la nostra assemblea detingut. Restem a l'espera de més informació per fer convocatòria! pic.twitter.com/p0egJ6KF94 — Arran Tarragona (@Arran_Tarragona) January 20, 2020

El col·lectiu Arran de Tarragona ha denunciat aquest dilluns la detenció d'un jove militant de la ciutat que va participar en les manifestacions del passat 15 d'octubre a Tarragona contra la sentència del judici al procés. Es tracta d el segon jove tarragoní detingut pels Mossos d'Esquadra arrel de les concentracions d'aquell dia.La formació ha anunciat una convocatòria de protesta demà dimarts a les nou del matí davant els jutjats de Tarragona, a la rambla Lluís Companys, en solidaritat amb l'encausat.La protesta es va produir a la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, on acabava la manifestació per la sentència. Diversos manifestants van crear barricades amb contenidors i la tensió entre Mossos i independentistes va anar creixent fins al punt que es van produir càrregues policials.Aquella nit d'octubre, durant la manifestació, van ser identificades 12 persones. Totes elles van quedar en llibertat després de declarar, però ara, mesos després, la justícia els torna a requerir. La darrera detenció es va produir fa deu dies, quan els Mossos d'Esquadra es van personar a casa d'un acusat a Tarragona, el van retenir i el van dur a comissaria per prendre-li declaració. Hores més tard, el van deixar en llibertat.

