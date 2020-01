Polèmica per la retirada de dues obres de Subirachs a l'edifici Mercuri Barcelona

🤭 1967. Subirachs fa aquest mural ceràmic per al vestíbul de l’edifici mercuri (via augusta/marià cubí). Acaben de carregar-se’l per fer apartaments de luxe. Incomprensiblement no estava protegit. @bcn_ajuntament @patcdiba @patrimonigencat pic.twitter.com/nVz49USUSg — òscar dalmau (@philmusical) January 18, 2020

L'edifici Mercuri de Barcelona, ubicat al número 59 de la via Augusta, ha patit dues pèrdues en el marc de procés de transformació que viu. La immobiliària alemanya AEW el va comprar el 2019 per construir-hi apartaments de luxe i les obres han comportat la retirada de dues obres de l'artista Josep Maria Subirachs: el mural del vestíbul i l'escultura Caduceu de Mercuri, situada a la part superior de l'edifici.L'Espai Subirachs, museu que vetlla per la conservació i la promoció de l'obra de l'artista ha lamentat la pèrdua i assegura que està treballant per saber on han anat a parèixer les obres i quin és el seu estat.La retirada de les dues peces ha aixecat polèmica i a través de les xarxes diverses persones han expressat el seu malestar pel desmantellament del mural i l'estàtua.Qui va fer el crit d'alerta va ser el periodista Òscar Dalmau, que lamentava que l'administració no hagués protegit el mural. Dalmau és autor del llibre Barcelona retro, una guia d'arquitectura moderna que inclou el mural de l'edifici Mercuri.L'obra no està protegida però sí que forma part de l'inventari col·lectiu creat per Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona.La retirada de les dues obres de l'edifici Mercuri reobre el debat sobre la pèrdua d'elements patrimonials de Barcelona, que en molts casos pateix les conseqüències de la inversió immobiliària.

