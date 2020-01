La xarxa demana a Netflix que inclogui el català en els clàssics d'anime que estrena al febrer

Les pel·lícules de l'estudi d'animació Ghibli, un dels més prestigiosos dins del món de l'animació, arribaran estaran disponibles a Netflix a partir del mes que ve. Immediatament després que la plataforma hagi fet l'anunci, les xarxes s'han omplert de peticions perquè els films també estiguin disponibles a la plataforma en la seva versió doblada al català. Els usuaris ressalten que els films ja es van doblar al català quan es van estrenar a les sales de cinema.

¿Las podremos ver en catalán? La mayoría de sus películas ya estan dobladas al catalán. No supondría ninguna inversión, solo tener la mente abierta y apostar por la cultura. No se entendería que pudiendo ofrecer esta opción, no lo hicieran. Gracias @NetflixJP @NetflixES