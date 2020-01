La caiguda d'un arbre a l'estació de FGC de la UAB provoca retards en direcció Sabadell

Línia Barcelona-Vallès: el servei de trens de la línia S2 (Sabadell) circula amb un retard de fins a 5 minuts entre les estacions de San Cugat i Sabadell Parc del Nord per una incidència a l'estació d'Universitat Autònoma #FGC #ServeiFGC — FGC (@FGC) January 20, 2020

La forta llevantada que està creuant Catalunya està provocant diferents alteracions i desperfectes. En el servei de transport públic, un arbre ha caigut sobre la coberta de l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i diverses restes han anat a parar a la via. Això ha provocat retards a la línia del Vallès.Concretament, a la S2, però entre les estacions de Sant Cugat i Sabadell Parc del Nord, amb retards de fins a cinc minuts, perquè els combois circulen per una única via, ja que s'estan duen a terme les tasques de retirada d'arbrat.A partir de dimarts la precipitació serà més extensa i continuada, especialment a la meitat est i a la resta del litoral i prelitoral, alhora que la cota de neu pujarà cap els 1.000 o 1.200 metres i les nevades aniran quedant restringides al Pirineu i en altres punts de muntanya del quadrant nord-est del territori. Tot i això, al matí encara podria caure neu a cotes més baixes del prelitoral o Catalunya Central.Els models meteorològics indiquen que aquesta situació es podria mantenir durant dimecres, amb una cota de neu que ja estaria per sobre dels 1.300 metres arreu.Durant l’episodi sencer, les acumulacions de precipitació més importants es preveuen a la meitat est i a la resta del litoral i del prelitoral. En aquestes zones els registres de pluja podran superar els 100 mm i localment els 200, especialment a punts de l’interior del quadrant nord-est on, a més, es podran acumular més de 20 cm de neu per sobre dels 1.000 metres, així com a la zona del Massís del Port. A més, al Pirineu i al Prepirineu Oriental, així com a la serralada Transversal, es podran acumular més de 50 cm de neu nova per sobre dels 1.400 metres i més d’un metre i mig per sobre dels 2.000 metres.

