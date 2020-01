El pacte triangular pels pressupostos: encarrilat a la Generalitat i Barcelona, pendent a l'Estat

Al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, la insòlita compareixença d'Ada Colau, Jaume Collboni, Ernest Maragall i Elsa Artadi per exhibir l'entesa pels pressupostos . A la conselleria d'Economia, Pere Aragonès, Meritxell Budó i Jéssica Albiach consolidant l'acord pels comptes de la Generalitat, que aterraran al Parlament a finals de mes . Són dues de les primeres fitxes que s'han mogut per l'efecte dòmino provocat per l'abstenció d'ERC a la investidura de Pedro Sánchez fruit del pacte amb el PSOE. Les peces del trencaclosques econòmic comencen a encaixar a l'espera també de què passarà amb els pressupostos generals de l'Estat, que es couran en paral·lel al clima preelectoral a Catalunya."No és un canvi de cromos", advertia Maragall durant l'anunci formulat pels quatre líders a la capital catalana. Els actors que estan participant dels pactes múltiples insisteixen que no es tracta d'un intercanvi de favors per més que les aliances s'hagin presentat el mateix dia. Els fets són, però, que les majories tant a Barcelona com al Parlament no han quallat fins que s'ha produït la investidura i que ni els uns ni els altres van aconseguir aprovar pressupostos quan van caure els de Pedro Sánchez el febrer de l'any passat i es van convocar les eleccions del 28 d'abril.El quartet del pacte a la capital catalana ha estat inesperat per la rapidesa amb la qual s'ha materialitzat. Després d'haver-se mantingut al marge de l'acord entre els republicans i els socialistes que ha fet possible que Sánchez hagi revalidat el càrrec de president, Junts per Catalunya (JxCat) s'ha afanyat a no quedar al marge de l'agenda negociadora. Tant a l'hora d'agafar les regnes per concertar una reunió entre el president Quim Torra amb Sánchez com de desmarcar-se del bloc unionista i de dretes que al consistori barceloní s'oposarà als pressupostos de Colau, els primers que l'alcaldessa aconseguirà aprovar per la via ordinària.En el cas dels comptes de la Generalitat, el Govern, de la mà dels comuns, ha anunciat que s'incrementarà en 3.070 milions d'euros el capítol de les despeses . Els han presentat, de fet, com els comptes que serviran per revertir les retallades dels darrers anys. Si bé en l'entesa per reformar el capítol fiscal apujant l'IRPF a les rendes més altes JxCat va manifestar discrepàncies amb ERC, en matèria d'inversió els dos socis de Govern han exhibit sintonia. L'objectiu és que arribin al Parlament a finals d'aquest mes per aprovar-los de forma definitiva al març.Si bé en aquesta triangular es consolida a totes bandes la presència d'ERC i dels comuns -en el cas de l'Estat, de Podem-, qui ha quedat al marge de la negociació en el vèrtex català ha estat el PSC. Aragonès no ha contactat amb els socialistes catalans per acordar els comptes malgrat que ERC serà necessària perquè prosperin els del govern de coalició del PSOE i Podem. Superar aquest capítol és clau per donar estabilitat a la legislatura espanyola. I és que l'acord a tres bandes es cou al mateix temps que els partits descompten els dies perquè es precipitin les eleccions a Catalunya, escenari sotmès a la batuta del Tribunal Suprem amb la causa que pot concloure amb la inhabilitació en ferm de Torra.El PSC exhibeix recels amb els pressupostos de la Generalitat de la mateixa manera que ERC s'esmerça en supeditar el seu posicionament amb els de l'Estat a l'evolució de la mesa de negociació. "Arriben tard i malament", ha afirmat la portaveu socialista, Eva Granados, sobre el projecte econòmic de la Generalitat per al 2020. Ha assenyalat, a més, que presentar els 3.070 milions de despesa com a una novetat és "fer trampes" perquè es tracta d'una inversió que ja s'està fent. Els socialistes catalans han dit públicament que "estudiaran" el projecte però que es decanten pel no, malgrat que entre bambolines alguns dirigents asseguren que veuen "amb bons ulls" algunes de les mesures en matèria de sanitat i educació acordades amb els comuns."Es pot ser crossa o alternativa", argumenten des de la cúpula del PSC, tot deixant entreveure que l'escenari de l'avançament electoral ha impactat de ple a la reunió que ha mantingut la direcció de Miquel Iceta. "Els estudiarem, però crec que hi votarem en contra", insisteixen. Que el PSC és "l'alternativa de Govern" a Catalunya serà el leitmotiv que cultivaran els socialistes catalans en el cos a cos amb ERC que, segons les enquestes, lliuraran a les pròximes eleccions catalanes. Al mateix temps, però, des del PSC pressionen a ERC tot advertint-los que, sense pressupostos generals de l'Estat, els de la Generalitat poden quedar en "paper mullat" perquè per quadrar les xifres calen els 2.000 milions d'euros previstos en els comptes frustrats de Sánchez del 2019.Mirant-se de reüll aquesta realitat, els republicans esmolen també la seva estratègia, que passa per poder exhibir un rèdit cada vegada que prestin el seu vot al govern espanyol. En el cas de la investidura, va ser la mesa de negociació. Ara, els d'Oriol Junqueras condicionen el seu posicionament als pressupostos a l'evolució del diàleg amb els socialistes per resoldre el conflicte polític. "Si no hi ha cap voluntat d'activar aquesta via i caminar veritablement, de forma sincera, cap a una resolució democràtica, s'ha acabat la nostra participació en res que pugui suposar qualsevol tipus d'estabilitat a nivell de l'estat espanyol", ha assegurat la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, que nega haver acordat amb el PSOE cap tipus d'estabilitat del govern.Fonts d'ERC argumenten que si la mesa de negociació es va reunint i "va avançant" i queda clar que la "música que sona és diferent", es podrà "parlar" dels pressupostos. L'objectiu és "utilitzar la força negociadora" que tenen com a grup clau en l'aritmètica de Sánchez al Congrés. De fet, el PSOE té previst posar en marxa aviat els contactes per no demorar la negociació. Més enllà de la resolució del conflicte, aquestes mateixes fonts expliquen que s'ha de "gestionar el mentrestant" i que la voluntat d'ERC és accentuar el segell d'esquerres del partit.La perspectiva de les eleccions catalanes impregna els moviments dels partits. Amb Iglesias a la vicepresidència del govern espanyol, els comuns busquen ara centralitat a Catalunya i situar-se com a partit clau per a la governabilitat catalana amb l'aspiració de forçar ERC a emancipar-se de les aliances amb JxCat. El discurs dels de Colau és que estan sent determinants per "desbloquejar" la política a tots els nivells. I els de Carles Puigdemont, que són els que tenen el botó per finiquitar la legislatura, estudien en quin moment poden treure més rèdits dels comicis tenint present el deadline de la possible inhabilitació de Torra. Cada moviment d'ERC serà estudiat al detall per decidir el quan i el com.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor